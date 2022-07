La Festa del Vicolo del Vino a Termeno in Alto Adige

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Uno dei migliori vini aromatici del mondo impreziosisce il patrimonio enogastronomico italiano localizzando le proprie origini a Termeno sulla Strada del Vino , comune altoatesino riconosciuto come “la culla del Gewürztraminer”. A ragion di tutto questo, appare ovvio il tributo che il borgo rivolge al nettare di Bacco ogni anno, tradotto in una festa chiamata "".L’appuntamento con la festa del Vicolo del Vino, giorno in cui nel centro storico pedonale di Termeno i migliori vini locali (in particolare il Gewürztraminer, il Lagrein e il Pinot Nero) vengono proposti per la degustazione in appositi calici realizzati per l’occasione, accompagnati da piatti tipici altoatesini, circondati da un’atmosfera allegra con musica e folclore.Dalle ore 14:30 fino alle 24 intenditori, buongustai e amanti del buon bere possono passeggiare per il paese con il calice in mano (caparra di 5 euro) che permette gli assaggi ai diversi stand dei migliori vini delle cantine di Termeno.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostroIl Vicolo del Vino - Traminer WeingasslTermeno sulla Strada del Vino (Bolzano).22 ottobre 2022.caparra calice 5 euro.dalle ore 14:30 alle 24.Maggiori informazioni contattando l’Associazione Turistica Termeno al tel. 0471/860131 e sul sito ufficiale , oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@tramin.com provenendo da sud, in auto bisogna percorrere l’autostrada A22 in direzione Brennero e uscire a Ora-Egna-Termeno per seguire la Statale fino al borgo.La stazione ferroviaria di Egna-Termeno si trova a breve distanza dal centro del paese.Servizio navetta gratuito da Caldaro, San Giuseppe al Lago e Cortaccia.dista 26 km.