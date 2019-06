La Mostra di Mimmo Paladino ad Arezzo

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e prezzi dei biglietti della mostra

adcon “”: grande e importanteche vuole essere un omaggio a Piero della Francesca e che dalaccoglierà il grande pubblico per un incontro davvero eccezionale tra uno dei più importanti contemporanei e uno dei suoi maestri.La splendida mostra, curata da, raccoglie bene si sviluppa lungo un percorso fatto di molteplici tappe, toccando. Un progetto voluto dalla, che ribadisce la condivisione di preziosi valori come l’Unoha indubbiamente segnato e caratterizzato tutta la ricerca artistica di Paladino ed è in questache il pubblico è chiamato a vivere da vicino un’avventura capace di entusiasmare e arricchire il visitatore, attraverso la quale comprendere il rapporto che lega Paladino ad uno dei suoi più importanti maestri.Le cinquanta opere che vengono esposte in sei spazi differenti, si concentrano in: lae laTra i capolavori presenti “” del 1983 e il lavoro composto da diciotto elementi dal titolo “” del periodo tra il 2016 e il 2018, per esempio, seguono sei sculture del nucleo “”, realizzate dal 2000 al 2002 e la” del 2018, composta da, esposta prima in un’unica ed esclusiva occasione nel 2018.Ancora a completare il percorso espositivo una selezione di, oltre ai” del 2017. Imperdibile poi l’apprezzatissima istallazione “”, realizzata connel 1999 per lae questa volta esposta in unae precisamente quella diEsperienza da vivere pienamente per un suggestivo e coinvolgenteLa regola di PieroGalleria Comunale d’Arte Contemporanea, Arezzo, Fortezza medicea, Ex-Chiesa di Sant'Ignazio, Basilica di San Francesco , Chiesa di San Domenico, Porta Stufi.15 giugno 2019 – 31 gennaio 2020dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00Giorno di chiusura: lunedì5 euro, ridotto 3 euroMaggiori info: sito ufficiale Scopri tutte le mostre e gli eventi in Toscana