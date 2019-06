La Mostra sul ciclo della vita degli Etruschi a Roma, Villa Giulia

L’esposizione

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Il presenta "", un progetto espositivo che sarà fruibile per il grande pubblico e che pone al centro della propria indagine il tema dell'intreccio fisiologico nell'antichità dei diversi momenti della vita rispetto al contesto storico, attraverso le preziose testimonianze rappresentate da e oggetti impiegati nelle differenti epoche. Il racconto si sviluppa a partire quindi dalle testimonianze archeologiche che fanno comprendere come nell'antichità in Italia i fossero trattati con e percepiti come una fase da proteggere anche attraverso per invocare la protezione degli dei. La mostra riunisce le e popoli confinanti, passando in rassegna per gli dei a protezione di quali i, ma anche a oppure rispetto alla, fino a porre l'attenzione a temi come la, oppure la. In esposizione tra i molti oggetti splendidi e utilizzati per il durante i banchetti dell'aristocrazia, per esempio. Una, tradizioni e spiritualità delle genti dell'. Un insieme di oggetti testimonianza di socialità, sogni e credenze che nel loro insieme dipingono e creano una visione e interpretazione della società nelle antiche epoche. Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria Museo Nazionale Etrusco, Roma 13 giugno – 6 ottobre 2019 martedì - domenica 9.00 - 20.00 intero euro 10,00 + prevendita