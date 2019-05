La Mostra sugli studi anatomici di Leonardo e veri corpi umani a Venezia

Cosa aspettarsi dalla mostra

Interessante el’edizione speciale di, versione della mostra apprezzata da alcuni anni a livello internazionale e questa volta ripensata e ideata per raccontare la ricerca disule approfondire la conoscenza degli studi dialla base dell’Per celebrare idi Leonardo ecco “” presentata a, negli spazi di, fruibileUnae in anteprima che riserva il giusto spazio agli studi e scoperte di Leonardo scienziato, realizzando laattraverso. Un’occasione imperdibile che permette al visitatore di avvicinarsi ad un aspetto della ricerca prezioso quanto quelli relativi agli studi sul volo e alle straordinarie e ingegnose macchine.Unadi Leonardo più significativi e importanti tra quelli relativi al corpo umanoper creare riproduzioni fedeli attraverso ladella, un sistema di conservazione che ha permesso la realizzazione di un percorso espositivo senza pari, in cui poter osservare dal veroe dell’, per arrivare al momento topico in cui ammirare da vicino l’Ladi questa interessantissima mostra ha previsto circadi lavoro etra, per un racconto di forte impatto ma anche prezioso approfondimento eTi piace Leonardo da Vinci? Scopri anche la Mostra su Leonardo a Venezia Gallerie dell'Accademia Authentic Human Bodies. Leonardo da VinciPalazzo Zaguri, Venezia18 maggio – 30 settembre 2019tutti i giorni dalle10 alle 20intero euro 11,50 -Scopri tutte le mostre e gli eventi del Veneto