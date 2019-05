Il Festival Contaminafro a Milano, Fabbrica del Vapore

Informazioni utili, date, orari e biglietti del festival

Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non sempre il termine “” va inteso come negativo. Anzi, nella sua accezione più corretta parliamo di un concetto rivelatore, come dimostra in maniera assai decisa e brillanteche porta aun mosaico eterogeneo nel quale le tessere trasudano musica, cultura, arte nella forma di espressioni potenti, unificanti ed edificanti.Si danno così appuntamento allaautentici talenti provenienti dagrazie a un’idea capillare dell’illuminato danzatore e coreografo camerunense, sostenuto dall’. Ladi Contaminafro durerà ben, tutti dedicati a concerti, performance teatrali, spettacoli di danza e a tantissime esposizioni, allestimenti, installazioni attinenti l’indagata a fondo da conferenze e convegni, documentari e laboratori, oltre a workshop come lo stage di danza sui tamburi bassi tenuto da, il masterclass di percussioni cone la sensazionaleSi ha dunque a che fare con unper quanto concerne la qualità delle proposte, acuita in questa innovativa edizione dal prezioso contributo dellarappresentata dacon le due associazioni da egli stesso fondate, ossia lae il“Una vetrina e un’opportunità di esprimersi come ognuno vuole”: questo il massimo significato di Contaminafro secondo il direttore artistico Lazare Ohandja, che in tal modo presenta il tema portante dell’evento annuale, l’, inteso quale approccio eticamente e socialmente idoneo a far incontrarenell’ambito di un laborioso progetto dialimentato dai singoli ma anche dai tanti gruppi associativi votati all’onorevole causa.Nato nel 2014 come semplice festival pilota della durata di soli tre giorni, spazio franco della produzione artistica africana contemporanea, Contaminafro è divenuto il progetto delle, un’iniziativa capace di catalizzare l’attenzione sempre più crescente e sentita di importanti organizzazioni territoriali, su tutte il, ile il. Dal 2015 la svolta, con la traslazione nella Fabbrica del Vapore presso la Capitale della Moda e l’ottenimento fondamentale dei patrocini dele delSi tratta insomma di un consesso di attori, danzatori, musicisti, pittori e fotografi che oggi possono recare testimonianza dell’immensa ricchezza storica, artistica e folkloristica diuniti da un unico nobile obiettivo, propendere per la bellezza, l’estetica e soprattutto l’educazione all’arte che offre identità, libertà e nuove entusiasmanti possibilità.ContaminafroFabbrica del Vapore, via C.G. Procaccini 4 - Milano.dal 18 al 29 giugno 2019.consultare il programma dettagliato da € 16.00 a € 80.00 a seconda della performance e del tipo di woerkshop; biglietti acquistabili a questa pagina festival culturale.consultare il sito ufficiale , contattare i cell. 342/8535518 – 333/1871597 o inviare una e-mail all’indirizzo info@contaminafro.com ; consultabile la pagina Facebook dedicata.Prendere la Metropolitana linea 2 verde, scendere alla fermata Garibaldi, successivamente salire sul tram 29/30, scendere a fermata Procaccini; è possibile prendere anche i tram 12 e 14 che scendono alla fermata Bramante/Monumentale; la Fabbrica del Vapore è collocata a ca. 1 km dalla stazione Porta Garibaldi.Scopri tutti gli eventi della Lombardia