Asiago da Fiaba: weekend da favola per bambini

Se volete far felici i vostri figli o più semplicemente ritornare un po’ bambini, non perdete, due appuntamenti magici,, che animano vie e piazze della cittadina vicentina con un mix di proiezioni all’aperto, allestimenti suggestivi – alcuni prevedono dei veri e propri attraversamenti aerei – e flash mob a sorpresa.E così vi basterà girare per le strade di Asiago per incontrare i personaggi immaginari che ci hanno tenuto tanta compagnia durante l’infanzia, protagonisti di grandi classici della letteratura da favola, comee anche, gradita novità dell’anno!Per ogni personaggio è previsto uno spazio dedicato con; e poi ancora laboratori creativi, spettacoli teatrali e di danza, letture animate, musica e animazioni.Laaspetta tutti in un angolo di Asiago dedicato all’Altopiano, per scoprire questo ambiente naturale attraverso la storia, le leggende e la natura anche grazie alla partecipazione dell’Osservatorio Astronomico.Per domenica 19 e 26 maggio, infine, grande attesa per il divertentea cui sono tutti invitati a partecipare; mentre il 18 a il 25 maggio, alle ore 21, torna l’appuntamento con ilAsiago da fiaba è organizzata dal Comune di Asiago. in collaborazione con la Confcommercio Mandamento di Asiago. si prepara a un grande ritorno.

Nome: Asiago da fiaba

Dove: Asiago (Vicenza)

Quando: dal 18 al 19 e dal 25 al 26 maggio 2019

Orari: non disponibili

Biglietto: ingresso libero

Tipologia: festival

Programma: sulla pagina facebook dell'evento



Come arrivare: siamo a una sessantina di chilometri a nord di Vicenza; per raggiungere Asiago si può prendere la A31 e SP349



