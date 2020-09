Made in Malga, ad Asiago la mostra mercato

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

, in programma per due weekend consecutivi ad, è un’occasione davvero unica per gli amanti del formaggio d’alpeggio.La IX edizione della manifestazione, inizialmente in programma per il 2020, è stata rinviata al 2021: si svolgerà infattie vedrà come sempre la presenza dei più importanti produttori, selezionatori, distributori, chef, giornalisti e appassionati, i cosiddetti "foodies".Laè un circuito che coinvolge le tante attività commerciali dove poter apprezzare, gustare e acquistare i formaggi e i prodotti d’alta montagna.Al momento non è ancora disponibile il programma definitivo, che sarà svelato solo nei prossimi mesi, ma saimo sicuri che non mancherannoe birra, laboratori dell'artigiano, escursioni, degustazioni guidate, il Mountain Film Fest, la Mountain Beer Cup, incontri, visite e passeggiate con gli animali come nelle passate edizioni.In concomitanza con Made in Malga, la città di Asiago ospita anche il: Made in Malga: Asiago (Vicenza).: 3-4-5, 10-11-12 settembre 2021.: ingresso libero.: mostra mercato.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo a una sessantina di chilometri a nord die per raggiungere Asiago è sufficiente seguire l’A31 e la SP349.