I mercatini di Natale ad Asiago

Mercatini di Natale di Asiago

icenza Est, prendere l'autostrada A31 della Valdastico fino all'uscita di Piovene Rocchette. Proseguire sulla SP349 in direzione di Asiago.

Per chi proviene dal Brennero si esce a Trento Nord o Sud e si percorre

Calendario delle aperture

è un piccolo comune in provincia di Vicenza , quasi al confine con il Trentino.Un borgo di montagna che si inserisce in un contesto ambientale incontaminato, ricco di risorse naturali, un, meta ideale per il turismo soprattutto invernale e soprattutto durante le feste natalizie quando si anima con mercatini, concerti, spettacoli e animazioni.Cosa ci aspetta ad Asiago nel periodo più bello dell'anno?Il celebre mercatino detto "è un momento sempre molto atteso e la centralissima Piazza Carli, a partire, accoglierà le bancarelle secondo un calendario di aperture che riportiamo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Ci saranno le casette di legno colorate e profumate ad aspettare gli incuriositi visitatori che potranno anche gustare le prelibatezze locali come a esempio i rinomati formaggi, dal sapore di montagna robusto e deciso, ma anche il miele, le confetture e tantissime altre prelibate specialità.Gli oggetti e i regali che si potranno acquistare tra lesono davvero tanti: decorazioni natalizie, oggetti in vetro e ceramica, dolciumi, libri, biancheria ricamata a mano, piccole opere d'arte e di artigianato locale. Pezzi unici e originali che raccontano anche un po' la storia di questa, fatta di popoli ospitali e ricchi di tradizioni, usanze e costumi.Tantissimi come sempre gli espositori con esperienza nelleche conservano di generazione in generazione le antiche tradizioni locali del ricamo, della lavorazione del legno e del feltro, dei fiori secchi e del vetro soffiato.E se dovesse far freddo? Niente paura, ci pensa laa corroborare e riscaldare dopo una giornata intensa tra i mercatini...Giardini di NatalePiazza Carli e Piazza II Risorgimento, Asiago (Vicenza).dal 9 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 secondo il calendario che riportiamo qui sotto.9-10-16-17-23-24-30 novembre;1-6-7-8-10-11-12-13-14-15 dicembre e tutti i giorni dal 17 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.- dal 9 novembre all'1 dicembre solo il sabato e la domenica con il seguente orario: sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, la domenica orario continuato dalle 10 alle 19.- Venerdì 6 dicembre ore 10-12:30.- Sabato 7 e domenica 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 19.- Lunedì 9 dicembre chiuso.- Dal 10 al 13 dicembre ore 15-19.- Sabato 14 dicembre alle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.- Domenica 15 dicembre orario continuato dalle 10 alle 19.- Lunedì 16 dicembre chiuso.- Dal 17 al 20 dicembre ore 15-19.- Dal 21 dicembre al 6 gennaio ore 10-19.- 25 dicembre ore 15-19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'Altopiano di Asiago.in autouscire a Vla SS47 della Valsugana seguendo poi le indicazioni per Lavarone e per Vezzena; da qui, la SS349 conduce ad Asiago.In treno la stazione ferroviaria di Vicenza si trova sulla linea Milano - Venezia. Da qui si prosegue con un treno regionale fino alle stazioni di Bassano del Grappa o di Thiene.Per chi volesse prendere l'autobus, da Vicenza, Padova, Bassano e Thiene partono corse per Asiago.Foto: © Roberto Costa Ebech