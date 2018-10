Fattorie didattiche in Veneto, dove andare con i bambini

Provincia di Belluno

L’Albero degli Alberi Agriturismo | Seren del Grappa

Agriturismo Cascina Dolomiti | Cesiomaggiore

Provincia di Padova

La Masseria di Polverara | Polverara

Agriturismo e Fattoria Didattica Il Calesse | Vigodarzere

Provincia di Rovigo

Corte Carezzabella | San Martino di Venezze

Il Profumo della Freschezza | Lusia

Provincia di Treviso

Borgoluce Tenuta di Collalto | Susegana

Azienda Agrituristica Il Bosco | Vittorio Veneto

Provincia di Venezia

Azienda Agrituristica Ca’ Menego | Summaga di Portogruaro

Agriturismo Pra’d’Arca | Ceggia

Provincia di Verona

Corte all’Olmo | Ca’ di David

Frantoio Guglielmi | Fumane

Provincia di Vicenza

Agriturismo Il Grande Portico | Costabissara

Agriturismo Tesoro di Fimon La Fattoria della Non Fretta | Arcugnano

E’ la nuova frontiera del. Un turismo che fa impazzire grandi e piccini, tutto l’anno, perché segue le stagioni (come si faceva una volta), offre percorsi educativi, fa giocare, sperimentare, scoprire e stuzzica fantasia e manualità.Sì perché, ogni tanto, mettere le mani in pasta, camminare sui terreni arati di fresco, sfamare gli animali domestici, vendemmiare o occuparsi delle attività della terra dà grandi soddisfazioni e rilassa la mente e l’anima.In Veneto , ad oggi, si trovano bencertificate ufficialmente dalla Regione. Qui trovate le migliori, le più curiose, quelle che combinano didattica ad ospitalità. e possono diventare mete ideali per una gita fuori porta con i bambini La si potrebbe chiamare Fattoria green, per molteplici ragioni. Primo: produce l’energia elettrica di cui ha bisogno da sé. Secondo: grazie all’impianto solare dispone di acqua calda. Terzo: la pioggia viene recuperata, tramite un impianto apposito, e usata in ambito igienico sanitario. Ma i motivi potrebbero proseguire. L’agricoltura, per citare un’altra eccellenza bio, non fa uso di erbicidi e pesticidi, né di antiparassitari. I cibi e gli alimenti prodotti sono, quindi, sani, genuini e soprattutto buonissimi. Le attività didattiche, quindi, sono indissolubilmente legate al fil rouge dell’eco-sostenibilità e possono svilupparsi su più giorni. I giochi, le mansioni e gli appuntamenti organizzati all’Albero degli Alberi spaziano quindi dalla conoscenza dell’ambiente alla vita nell’alveare, dai prodotti della terra agli animali, fino ad un’interessante esperienza come boscaioli e costruttori di capanne nel bosco.: 3 stelle 1/2: l’Agriturismo offre camere con bagno, spartane, ma immerse nella natura e nel silenzio di una location pedemontana. Costo della camera, a notte, dal’Agriturismo Albero degli Alberi è aperto tutto l’anno, ma dà il meglio di sé in primavera, estate e autunno.Indirizzo: Via Montesort, 8 Seren del Grappa (BL),Contatto tel. 0439 44664, mail alberodeglialberi@libero.it Se amate sporcarvi le mani, scoprire tutto sul mondo agricolo, sentire il profumo del grano e dell’erba, allora questo è il posto adatto a soddisfare tutte le velleità. Specializzato in allevamenti di bovini, ma anche maiali, conigli, caprette tibetane, cavalli e anatre, l’agriturismo dispone anche di orti (dai quali provengono le materie prime usate in cucina), campi coltivati, il tutto inserito nel magico contesto del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Un paradiso di terra, cielo e pace, in cui volendo è anche possibile fermarsi per una notte (o più!). Con tre camere matrimoniali e un appartamento, la Cascina Dolomiti ha la soluzione per tutti, dalle famiglie ai gruppi di amici. Ultimo, ma non ultimo punto d’eccellenza dell’indirizzo è il ristorante che usa praticamente solo prodotti dell’azienda per preparare piatti della tradizione, dallo spezzatino ai salumi alla polenta, tutti insaporiti dalle erbe selvatiche della zona.: 3 stelle 1/2: arredi in legno e terrazzi che guardano sulla natura infinita, un soggiorno qui è il proprio personale lasciapassare per una rigenerazione completa. Costo della camera, a notte, da: l’Agriturismo Cascina Dolomiti è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via Cede, 6 Cesiomaggiore (BL)Contatto tel. 0439 390330, mail info@cascinadolomiti.it Fattoria didattica da più di 15 anni, La Masseria è una veterana dell’ospitalità per bimbi e scuole. Con il suo agrimuseo, ricco di antichi arnesi, che racconta la vita in masseria agli inizi del ‘900, la passione per il mondo rurale trasmessa tramite le attività didattiche (anche ambientali) e l’attenzione alla natura e all’ambiente circostante, La Masseria di Polverana è una tappa praticamente obbligata per chi desidera approcciarsi alle fattorie didattiche. Un’esperienza esperienziale e didattica, grazie alla quale comprendere il duro lavoro dei campi (e i suoi ottimi frutti!), il difficile recupero della razza delle galline di Polverara, l’importanza dell’agricoltura biologica.: 4 stelle: la Masseria di Polverara è aperta tutto l’anno.Indirizzo Via del Convento, 18 Polverara (PD)Contatto tel. 049 5855177, mail info@lamasseriadipolverara.it A pochi chilometri da Padova, immerso nella campagna, l’Agriturismo Il Calesse è altamente consigliato per chi desidera trascorrere un weekend all’insegna del silenzio, della cucina veneta, sana e genuina, e dei suoi vini biologici. Grazie alla sua posizione strategica, al maneggio e alle bici messe a disposizione dalla struttura, da qui si possono fare bellissime gite lungo il fiume Brenta, immersi in un territorio naturale unico. Gli appuntamenti organizzati per i bambini spaziano dalle spiegazioni sulla filiera della produzione del miele, ai segreti su piante e fiori, fino agli animali della fattoria, tra cui caprette, galline, conigli e i meravigliosi cavalli.: 3 stelle 1/2: spaziose, tranquille e arredate in modo semplice, ma con gusto, le camere dell’agriturismo fanno sentire gli ospiti come a casa propria. Costo della camera, a notte, da: l’Agriturismo e Fattoria Didattica Il Calesse è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via G. Marconi, 45 Saletto di Vigodarzere (PD)Contatto tel. 049 768369, mail il_calesse@libero.it Sita nel medio Polesine, tra il fiume Adige e la campagna veneta, la Corte Carezzabella è stata ricavata all’interno di un antico cascinale dei primi del ‘900. Qui gli ospiti possono trovare relax e tranquillità, camere e appartamenti, un’accogliente sala da pranzo in cui gustare piatti tipici, ma rigorosamente stagionali, e tante attività didattiche legate all’osservazione diretta, all’esplorazione e al gioco. E poi ancora laboratori di cucina, camminate nella natura, gite in bicicletta. Particolarmente interessante, per grandi e piccini, sarà scoprire come l’azienda agricola produce vino, succhi di frutta bio, composte e marmellate artigianali.: 5 stelle: appartamenti per famiglie numerose, camere standard, ma anche suite. Qui, ognuno trova la soluzione che preferisce, nella suggestiva location di quello che un tempo era un granaio, e che oggi ospita soluzioni abitative arredate con gusto e charme. Costo della camera standard, a notte, da: la Corte Carezzabella è aperta tutto l’anno.Indirizzo Via Marconi, 754 San Martino di Venezze (RO)Contatto tel. 0425 176157, mail info@cortecarezzabella.com Agriturismo vegano e ortodidattico, qui i piatti proposti sono a base di ingredienti del territorio e vanno di pari passo con la disponibilità stagionale. 60 diverse varietà di alberi e arbusti contraddistinguono l’ortodidattico ed ognuno ospita diverse specie di insetti utili alla coltivazione. Essenze aromatiche, erbe officinali, un laghetto destinato alla fitodepurazione dell’acqua: il Profumo della Freschezza accoglie i visitatori in un ambiente sano e naturale al 100%, consentendo a grandi e piccini di raccogliere liberamente gli ortaggi e le foglie aromatiche coltivate. Ed è all’interno di questa realtà vegana che si inserisce, anche, la Fattoria Didattica, le cui attività spaziano dalla spiegazione delle proprietà nutrizionali di frutta e verdura, alla presentazione del processo produttivo a salvaguardia dell’ambiente.: 4 stelle: il Profumo della Freschezza è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via Provvidenza, 664 Lusia (RO)Contatto tel. 0425 607549, mail ilprofumodellafreschezza@gmail.com Una tenuta che ha un che di fiabesco, quasi irreale, tanto è bella e curata nei minimi dettagli. Incastonata tra pascoli, campi coltivati, mulini, boschi e vigneti, la tenuta di Borgoluce è una tappa da non mancare che, oggi, fa della biodiversità e dell’ecologia due dei suoi migliori cavalli di battaglia. E’ proprio al suo interno che si possono trovare vigneti di Valdobbiadene, coltivazioni di mais, orzo, frumento tenero, allevamenti di bufale da latte, bovini, ovini, cavalli e tanta, tantissima natura a perdita d’occhio. Una scelta azzeccata, quindi, per quelle famiglie con bambini che desiderano riscoprire la cultura agricola, l’origine degli alimenti, l’importanza del cibo sano e genuino. E, perché no, magari i genitori potranno pensare di fermarsi nella tenuta un po’ più di una sola giornata, pernottando presso il meraviglioso agriturismo.: 5 stelle: nella tenuta si trovano due casali ristrutturati, romantici e accoglienti, che regalano un perfetto soggiorno di relax in armonia con la natura. Si può scegliere tra appartamenti e camere, tutte con vista panoramica mozzafiato. Costo della camera, a notte, da: Borgoluce Tenuta di Collalto è aperta tutto l’anno.Indirizzo Località Musile, 2 Susegana (TV)Contatto tel. 0438 435287, mail info@borgoluce.it Il Bosco è un’azienda agricola specializzata nell’allevamento di razze bovine, dalla Chianina, alla Piemontese, alla Cinta Senese. Un piccolo angolo a maggioranza toscana, quindi, sulle rive del lago Negrisiola. Oltre ai bovini, l’azienda produce anche ottimi vini, coltiva ortaggi e organizza sessioni didattiche per scuole, gruppi e famiglie con bambini. Infine, per gli appassionati di gastronomia, merita una sosta il punto ristoro, che serve antipasti a base di insaccati, verdure di stagione, carni cucinate in ogni modo possibile, pane e dolci rigorosamente home-made. Le attività della Fattoria Didattica, infine, si pongono l’obiettivo di insegnare a bambini e ragazzi la vita di campagna, le attività produttive e tanto altro ancora.: 3 stelle 1/2: all’interno dell’Azienda Agrituristica Il Bosco si trovano 5 piccoli appartamenti, dotati di tutti i comfort necessari per trascorrere un rilassante weekend nella natura. Il costo, a persona, a notte, parte da: l’Azienda Agrituristica Il Bosco è aperta tutto l’anno.Indirizzo Via Prati di Savassa, 40 Vittorio Veneto (TV)Contatto tel. 347 3116774, mail agriturismo.ilbosco@libero.it Innumerevoli percorsi didattici organizzati per bimbi di tutte le età insegnano valori quali la tradizione, l’alimentazione sana, l’amore per la natura. Grazie ai laboratori in cui imparare a fare il pane, cucinare la polenta, produrre il formaggio, accudire gli animali, i bimbi avranno l’occasione di comprendere, anche, l’importanza di rispettare i cicli della natura e le stagioni. Uno degli appuntamenti più apprezzati è, senza dubbio, quello dedicato alle Tagliatelle del Ca’ Menego, che pone l’accento sui metodi della tradizione di coltivazione dei cereali. Mani in pasta, i bimbi impareranno ad amalgamare uova e farina, stendere l’impasto, ricavarne le tagliatelle. Che potranno, poi, portarsi a casa! Immancabile, anche, il punto gastronomico dell’azienda, in cui assaporare piatti della tradizione, verdure coltivate senza l’uso di pesticidi, pasta fatta in casa.: 4 stelle: l’Azienda Agrituristica Ca’ Menego è aperta tutto l’anno.Indirizzo Via Risere, 13 Summaga di Portogruaro (VE)Contatto tel. 0421 205247, mail agriturismo@camenego.it Piccola, ma curatissima azienda agricola, la Pra’d’Arca sorge nel verde delle campagne venete, a pochi passi da Venezia. Inserita in un contesto rurale, tra un bosco ricco di aceri, biancospini e querce, piccoli corsi d’acqua e antiche dimore coloniche. Ed è proprio all’interno di una di queste che trova spazio il ristorante dell’agriturismo, specializzato in piatti a base di affettati, risotti, verdure di stagione. In un edificio separato, invece, i visitatori trovano accoglienti camere, ideali per un weekend fuori porta immersi nel verde. Numerosi, infine, i percorsi didattici proposti all’interno del progetto Ludofattoria L’Oca Pazza. Appuntamenti che presentano l’ambiente, i giochi di una volta, i diversi tipi di cereali, l’alimentazione sana, gli animali, e molto altro ancora.: 5 stelle: presso la struttura La Fattoria del Tempo e del Gioco si trovano sia appartamenti che piccole casette indipendenti, eccellenti soluzioni per vivere i tempi cadenzati della vita di fattoria. Costo della camera doppia, a notte, da 55 €.: l’Agriturismo Pra’d’Arca è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via Caltorta, 28 Ceggia (VE)Contatto tel. 348 7143978, mail pradarca@gmail.com Vicinissima a Verona, ma anche lontanissima per location, atmosfera e stile di vita, la Corte dell’OImo è un’azienda biologica nella quale vengono coltivati, tra gli altri, kiwi, prugne e susine e vi vengono allevati api, conigli, asini e galline. Sul territorio dell’agriturismo, inoltre, si trova un antico fontanile le cui acque sgorgano a temperatura costante in qualsiasi periodo dell’anno. E’ in questo panorama idilliaco che i piccoli ospiti potranno seguire i corsi della fattoria didattica. Tutti organizzati per (ri)spiegare l’importanza dell’agricoltura, delle piante e degli animali, elementi preziosi da preservare e tutelare. Un occhio di riguardo viene dato ai principi biologici e alla vita in fattoria. Apprezzatissimi (anche) i corsi di cucina che danno rilievo soprattutto alla cucina naturale, basata sulla stagionalità delle materie prime.: 5 stelle: cinque camere, ognuna di un colore diverso, tutte ugualmente accoglienti e realizzate seguendo i principi della bioedilizia. Costo della camera, a notte, dala Corte all’Olmo è aperta tutto l’anno.Indirizzo: Via Cà Nova Toro, 39/a Cà di David (VR)Contatto tel. 348 3031328, mail info@corteallolmo.it Nel cuore della Valpolicella, qui si possono acquistare ottimo olio e vino eccellente, nonché degustarli entrambi. Anche i percorsi didattici, ovviamente, sono legati a questi due prodotti del territorio, alla loro valorizzazione e alla divulgazione della cultura che ne sta alla base. Le visite organizzate comprendono l’oliveto e il frantoio, con una tappa imperdibile nel giardino sensoriale e divertente gioco finale.: 3 stelle 1/2: il Frantoio Guglielmi è aperto tutto l’anno, ma le attività didattiche vengono organizzate a seconda delle stagioni. E’ quindi opportuno consultare il sito ufficiale.Indirizzo Via Progni, 77 Fumane (VR)Contatto tel. 045 7701014, mail frantoioguglielmi@gmail.com Colline, montagne sullo sfondo, campagna a perdita d’occhio: è in questa cartolina che si inserisce l’Agriturismo Il Grande Portico. Ricavata all’interno di un antico casale del XVIII secolo, la struttura è circondata anche da reperti archeologici di pregio. Come l’acquedotto romano, dal quale partono la maggior parte dei percorsi educativi proposti, da quello dedicato all’acqua (irrigazione, gestione delle risorse, ecc.), al percorso sugli animali della fattoria (che si conclude con un gustoso laboratorio sulla trasformazione dalle uova ai dolci). Eccellente, inoltre, la proposta gastronomica del punto ristoro, specializzato in bolliti, pasta fatta in casa, crostate di frutta. Infine, per chi ama eleganza e raffinatezza, all’Agriturismo Il Grande Portico si possono prenotare camere o mini appartamenti, arredati in stile veneto, con pregiati soffitti in legno, ricavati all’interno di un casale del 1700.: 5 stelle: storia, esclusività, comfort a disposizione di coppie o famiglie con bambini. Costo della camera, a notte, da: l’Agriturismo Il Grande Portico è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via San Cristoforo, 44 Costabissara (VI)Contatto tel. 0444 970718, mail info@ilgrandeportico.it Un nome che, come si dice, è tutto un programma. Ma è anche una scelta che supera, di un bel po’, ogni aspettativa. La leggenda vuole che, nei territori che circondano l’agriturismo, si celi un tesoro nascosto da molti, moltissimi anni, ancora da trovare. La sua ricerca, quindi, è solo una delle tante attività che si possono fare qui, tra vigneti, dolci colline e un grazioso laghetto immerso nel verde della campagna veneta. L’azienda agricola, infatti, accoglie i bambini con appuntamenti imperdibili come le escursioni nella natura alla scoperta dei boschi circostanti, le lezioni sugli animali selvatici come i fagiani e gli scoiattoli, la raccolta delle piante spontanee, le sessioni di pittura. Le merende golose, poi, sono a base dei prodotti coltivati all’interno dell’azienda agricola.: 3 stelle 1/2: l’Agriturismo Tesoro di Fimon La Fattoria della Non Fretta è aperto tutto l’anno.Indirizzo Via Commenda, 1 Arcugnano (VI)Contatto tel. 0444 1445397, mail info@tesorodifimon.it