La Sagra dei Bisi a Lumignano

Siamo nel vicentino per una di quelle sagre che profumano di tradizione; ladi, in programma nello spazio di un lungo weekend,, celebra una tipicità che da qualche anno si fregia del De.co. I piselli di Lumignano, o bisi per l’appunto come si chiamano qui in Veneto , sono particolarmente dolci e fanno da ingrediente principale del menù della festa: l’immancabile minestra veneta, lasagne coi bisi, e ancora pasticcio al ragù,, spezzatino e porchetta coi bisi, polenta e formaggio, birra eLo stand gastronomico è aperto la sera tutti i giorni, sabato e domenica anche a pranzo, mentre per chi vuol tirar tardi ci sono gli, tutti al coperto, con cover band, musica country e dj, e il bar giovani per shottini serali e aperitivi.Alla Sagra dei bisi si possono acquistare i gustosi piselli direttamente dai, per una spesa a km 0, mentre tra le varie attività segnaliamo la, l’angolo della, pittura ee la dimostrazione dell’(solo sabato e domenica).La coltivazione dei piselli di Lumignano ha radici antiche;tre volte la settimana tra aprile e maggio, con compratori che venivano fin da Bassano del Grappa , perché oltre alla dolcezza, un’altra caratteristica è quella della precocità; tant’è che la leggenda li vuole sulla tavola del Doge – estimatore per eccellenza – già nel giorno della, il 25 aprile.Tutto il banchetto acon le massime cariche della Repubblica e molti ospiti stranieri, ruotava intorno al tradizionale piatto venezianoe si narra che per l’occasione venissero raccolti i piselli di Lumignano e nel caso non fossero sufficienti si organizzava una carovana per far arrivare i piselli dalla Liguria Sono molte le varietà coltivati negli anni, dalla sementa “ciotoso” alla varietà “serpentino” fino alle varietà nane come la “spring”, il “tristar” e “schervood”.: Sagra dei Bisi: Lumignano ( Vicenza : dal 16 al 20 maggio 2019: apertura stand gastronomico 19.30 giovedì, venerdì e lunedì; sabato e domenica apertura alle 12 e alle 18.30: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della manifestazione: siamo a una quindicina di chilometri a sud di Vicenza; da qui per raggiungere Lumignano si può seguire il Viale Riviera BericaScopri tutti gli eventi del Veneto