La Sagra del Fritto a Campi Bisenzio

La Sagra del Fritto è un appuntamento annuale organizzato con passione e dedita volontà dalla Fratellanza Popolare di San Donnino, associazione molto attiva in quel di Campi Bisenzio che serba un'11a edizione il cui ricavato verrà devoluto esclusivamente per l'ampliamento della nuova sede. Weekend bollenti quelli del 18-19 e 25-26 maggio 2019, e a bollire sarà l'olio nel quale si immergeranno tantissime specialità, ficattole, verdure, i buonissimi fiori di zucca e poi una quantità spropositata di carne di pollo, maiale, braciole e salsicce. Tutte queste prelibatezze si uniscono nel proverbiale cibo degli dei (colesterolo a parte), il fritto misto. 50 volontari si alterneranno nei turni in cucina e servizio al tavolo a beneficio di una sagra il cui scopo finale è raggiungere la più alta aggregazione di sempre nella storia del paese in provincia di Firenze. Confermata la location anche per questo 2019, la Parrocchia di San Donnino, nei cui locali animeranno la popolazione di un borgo dalla consolidata tradizione. Niente paura in caso di maltempo: la Sagra del Fritto si terrà comunque ma al coperto.

Sagra del fritto
Parrocchia di San Donnino, Via Trento 191 – Campi Bisenzio (Firenze).
18-19 e 25-26 maggio 2019.
apertura stand alle ore 19.30.
secondo tipologia di fritto scelta.
sagra gastronomica.
contattare la Fratellanza Popolare di San Donnino al tel. 055/8992123.
Percorrere l'Autostrada del Sole A1 fino all'uscita Calenzano/Sesto Fiorentino/Prato, procedere in direzione Firenze Sifredi/Sesto Fiorentino seguendo le indicazioni per il borgo; dalla stazione ferroviaria più vicina, ovvero quella di Prato che dista dal paese solo 8 km, proseguire in autobus; l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze dista 9 km dalla località.