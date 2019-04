La Sagra Seris di Fieste a San Vito al Torre

Informazioni utili, date e orari della sagra

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non sempre la volontà di ritrovarsi va giustificata attraverso una ricorrenza o un omaggio a questo o quel prodotto. A San Vito al Torre larappresenta semplicemente un modo di vivere tutti insieme l’essenza dell’essere Comune, l’appartenenza a esso, il potere aggregativo che vi è insito.L’appuntamento con l’annualeè a, leviatano assiepamento diche tutta la sera cucinano e servono carne e verdure alla griglia, calamari fritti e tante altre specialità, compresi scampoli di fast food e un ottimo prosciutto crudo offerto in degustazione e accompagnato da vini leggeri o corposi sorseggiabili in. Anche insi beve alla salute di amici e parenti. Per alleviare le prime calure estive, niente di meglio che un cono o una coppetta acquistabile allaOgni sera sono prenotabiliper mangiare e assistere agli. Venerdì 14 isi esibiscono con cover di canzoni di Lucio Battisti, sabato 15ad anticipare l’, domenica 16 è festa anche ae a seguire, ile lache replica lunedì 17 successivamente alSeris di FiesteParco Festeggiamenti – San Vito al Torre ( Udine ).dal 14 al 17 giugno 2019.dalle ore 19.00 alle ore 24.00, domenica anche pranzo dalle ore 13.00.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.sagra paesana.contattare il Comune di San Vito al Torre al tel. 0432/997013 o inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@com-san-vito-al-torre.regione.fvg.it San Vito al Torre è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A23 Palmanova – Udine – Tarvisio , uscendo a Gorizia per poi seguire le indicazioni lungo la Statale per il paese; dalla stazione di Gorizia partono autobus diretti ai diversi comuni della zona, tra cui San Vito al Torre; l’aeroporto di riferimento è il “Ronco dei Legionari” di Trieste Scopri i principali eventi del Friuli Venezia Giulia