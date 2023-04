L'infiorata del Corpus Domini a Tivoli

Informazioni, date e programma dell’Infiorata di Tivoli

È un evento che ogni anno aviene curato nei minimi particolari dall’, devota così come tutta la popolazione locale allaIl suo simulacro è portato in processione la prima domenica di maggio nell’incantevole contesto sacro dell’, una manifestazione che vede protagonista un meravigliosodi variopinta bellezza, lungo oltre 77 metri e sul quale i Maestri infioratori realizzano dei quadri di straordinario potere evocativo di stampo liturgico.In occasione del 3238° Natale della "Superba",si svolge la 30° edizione dell’Infiorata. Teatro dello spettacolo è ildi Tivoli e la sua arteria principale, via Domenico Giuliani, ovvero l’antica Via Maggiore. Anche quest'anno però - come già nel 2022 - il tappeto floreale sarà realizzato ina causa dell'impraticabilità di via Domenico Giuliano per l’allestimento di ponteggi su un antico palazzo pericolante.Lasfila fra le case, i balconi e le finestre che riflettono i tratti dellacontemporaneamente allegenerate dall’infiorata. Ogni angolo, scorcio e passaggio di quella porzione di Tivoli si veste di essenze coinvolgenti, i palazzi storici paiono inchinarsi all’impegno profuso dagliche sono ideatori, realizzatori e rifinitori di almeno venti immagini impresse sul tappeto a partire da un bozzetto che si fa disegno prima della colorazione materiale dell’opera.Un lavoro lungo, meticoloso, preciso quello che unisce in un unico intento i, la cui partecipazione è per Tivoli e il suouna risorsa fondamentale per perpetrare i valori caldeggiati da generazioni. Al termine della domenica, ilvuole che siano ia disfare i quadri del tappeto saltandoci e ballandoci sopra, a testimoniare una dissoluzione fatta non di rimpianti ma di allegria, gioia e sorrisi beneauguranti per l’edizione successiva dell’Infiorata.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo sulle principaliInfiorata del Corpus DominiTivoli (Roma).6-7 maggio 2023.ingresso gratuito.festa religiosa.Sabato 6 maggioOre 14:30 Inizio preparazione dei tappeti floreali a cura dei Maestri Infioratori in via dei Sosii.Ospiti di questa edizione sono i Maestri Infioratori di Vicovaro e di Poggio Moiano.Domenica 7 maggioOre 10 passaggio della SS. Madonna delle Grazie portata a spalla dai Buttari dal Santuario di Quintiliolo. Passando da via Giuliani, via Colsereno, via del Trevio e via della Missione giungerà in Cattedrale per la messa celebrata dal Vescovo.Al passaggio della SS. Madonna di Quintiliolo in via dei Sosii, la soprano Monia Salvati canta l’Ave Maria di Schubert accompagnata dal maestro organista Alessio Salvati. La processione è accompagnata dalla banda e dagli sbandieratori del Gruppo storico Panarda di Ciciliano.Ore 16 esibizione della Scuola Ritmania e dellle Tamburellare Tiburtine.L’Associazione Historia “Rievocazione Storica” propone una manifestazione con legionari e arcieri dell’antica Roma.Ore 17 Storie in dialetto tiburtino a cura de “L’allegra compagnia per un sorriso in più”.Maggiori informazioni: sito ufficiale pagina Facebook del Comune di Tivoli, tel. 0774 4531.l'Autostrada A24 collega Tivoli a, così come via Tiburtina e Prenestina.La stazione ferroviaria locale dista poche centinaia di metri dal centro storico.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.