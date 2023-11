Il Mondo di Babbo Natale e i suoi mercatini a Tivoli

Informazioni, date, orari e prezzi del Mondo di Babbo Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Babbo Natale viaggia in tutto il mondo, ma(vedi calendario esatto nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) fa sosta a, in provincia di Roma.Nella cornice delle Scuderie Estensi in Piazza Garibladi viene infatti allestito “”, un evento pensato soprattutto per i bambini, che hanno così l’opportunità di conoscere l’omone vestito di rosso e di vivere la magia delle feste.Ci si può aggirare nella divertentevisitando le stanze dove vive e trascorre il suo tempo: c'è la cucina, la camera con il grande lettone dove dorme e il salotto con il camino sempre acceso dove legge le letterine e ovviamente ladove Babbo Natale attende i suoi ospiti per accoglierli sulle ginocchia e consegnargli l’Non manca nemmeno la slitta con le renne, ma per copmpletare la visita occorre spostarsi all'ex SS. Annunziata, dove troviamo l'nel quale lavorano gli Elfi postini tra meccanismi rotanti che catapultano le letterine in un grande sacco pronto per la partenza. Il collegamento con la casa è assicurato dalContestualmente, isono allestiticon musiche, prodotti artigianali e articoli prettamente natalizi, ma troviamo anche la(Piazza Garibaldi dall'8 dicembre) e lo. Infine, sempre in Piazza Garibladi ogni sabato e domenica alle ore 11 e alle 15:45 è il momento degli spettacoli e delle nevicate.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliIl Mondo di Babbo NataleScuderie Estensi, Piazza Garibaldi, Tivoli (Roma).dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 (solo il sabato, domenica e festivi).18-19, 25-26 novembre 2023;2-3-8-9-10-16-17-23-24-25-26-30-31 dicembre 2023;1 e 6 gennaio 2024.ingresso intero 12 euro (12-64 anni).Ridotto 10 euro (2-11 anni, over 65, forze armate, accompagnatori disabili).Residenti Comune di Tivoli 6 euro (con documento).Gratuito per disabili e maestre in gita scolastica (uno ogni 25 persone).Biglietti online: maggiorazione di 1 euro.I biglietti comprendono tutto il programma:- Casa di Babbo Natale alle Scuderie Estensi- Ufficio Postale, spazio letterina, laboratori all'Ex SS Annunziata- Spettacoli ore 11 e 15:45 in Piazza Garibaldi (in caso di pioggia non saranno eseguiti).Non è compreso nel biglietto il trenino (a/r adulti 3 euro, bambini 2 euro).dalle ore 10 alle 18:45 (orario continuato).Babbo Natale va in pausa pranzo dalle 13 alle 14:30 (la casa è comunque aperta).Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina ufficiale per chi arriva dall'autostrada A1 prendere la diramazione per Teramo-Aquila, dopo 500 metri c'è l'uscita Tivoli.C’è un treno diretto in partenza da Roma Tiburtina e in arrivo a Tivoli ogni ora, tutti i giorni.