La sagra del Carciofo di Riotorto

Lacompie quest’anno ben cinquanta primavere, una manifestazione longeva che dura lo spazio di una decina di giorni,– attenzione la sagra chiude per riposo il 29 aprile e il 2 maggio –, e valorizza uno dei prodotti tipici della Val di Cornia.E così, nel Parco Comunale La Pinetina della frazione Riotorto nel comune di Piombino , fuochi e padelle sono sempre pronte a pranzo e cena nei giorni festivi, solo a cena nei feriali.Protagonista assoluto ilrigorosamente a, da gustare nei primi piatti, non perdete ie carciofi e le, e nelle seconde portate come contorno di saporitedi maiale o manzo, con pollo pancetta e salsiccia, e con del buon vinoPreparatevi quindi a un’abbuffata di, per poi chiudere il pasto con formaggi o dolci. Il ricco menù della Sagra del Carciofo di Riotorto è realizzato con ingredenti di produzione locale e la carne alla brace viene cotta col carbone dei boschi di Suvereto Durante la manifestazione è previsto anche un piacevole: Sagra del Carciofo di Riotorto: Parco Comunale La Pinetina Riotorto, Piombino ( Livorno : dal 24 aprile al 5 maggio 2019 con chiusura per riposo 29 Aprile e 2 Maggio.: nei giorni festivi è aperta a pranzo (ore 12) e a cena (ore 19); nei giorni feriali solo a cena: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito del turismo del comune e sulla pagina facebook : siamo a un’ottantina di chilometri a sud di Livorno; Piombino è raggiungibile seguendo la E80 con uscita Venturina.Scopri tutte le sagre della Toscana