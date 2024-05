L'Infiorata di Cervaro

Informazioni, date e programma dell’Infiorata di Cervaro

L'ditorna in occasione del Corpus Domini. Come da tradizione, l'appuntamento regala uno spettacolo fatto di fiori profumati, musica dal vivo e la processione serale.All’opera su bozzetti prevalentemente a tema religioso ci sono esperti infioratori in arrivo non solo dai confini regionali; un mix di competenze e tecniche diverse dovuto al lavoro dell’A.S.C.A – l’Associazione Storico-Culturale-Artistica “Infiorata di Cervaro”.I preparativi per la tradizionale infiorata iniziano già la settimana prima, quando gli abitanti di Cervaro setacciano i campi circostanti alla ricerca dei fiori necessari ad allestire le opere, a partire da tuie, cipressi, romice e lampazzi per preparare il fondo dei, fino alla raccolta di cardi, bocche di leone, ginestre, margherite e fiori di vacca, per i decori ornamentali. La(partenza alle ore 19:30) calpesterà, come da tradizione, le creazioni di fiori.Se ti interessa l'argomento leggi anche il nostro articolo dedicato alle: Infiorata del Corpus Domini: Cervaro (Frosinone).: 2 giugno 2024.: ingresso libero.: manifestazione floreale.Ore 5 inizio disegni in Piazza San Paolo, Corso della Repubblica, via Fadoni, Viale Regina Elena, via Cataldi e fontana Piazza Casaburi.Ore 19 termine realizzazione tappeti floreali.Ore 19 messa nella chiesa di S. Paolo Apostolo;Ore 19:40 inizio processione dalla chiesa di S. Paolo Apostolo alla chiesa di S. Maria Maggiore percorrendo le strade infiorate.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune di Cervaro, sito e sulla pagina Facebook degli infioratori.siamo circa 65 km a sud-est di Frosinone, da dove per raggiungere Cervaro si può seguire la A1 e uscire a Cassino, per poi proseguire sulla SR630, Lungofiume Madonna di Loreto, Via Casilina/SR6, SP82 fino a destinazione.