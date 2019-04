FlorArte ad Arenzano

Informazioni utili, date e orari per visitare l'evento

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

porta nel bel comune di, in provincia di Genova , splendideche si ispirano ai più; una kermesse floreale che nasce dal felice connubio tra arte e i profumi della natura. Location d’eccezione per FlorArte, la bellissima serra in stile déco del, che fa parte del circuito dei Giardini Storici della regione Liguria Per i suoi vent’anni la manifestazione si regala un programma davvero ricco con il tradizionalededicato alle opere dei grandi maestri nati o legati a filo doppio ad Arenzano, da Rosa Brocato a Caterina Mandirola, da Gianfranco Pesce, ad Agnese Valle. Le opere, realizzate utilizzando prevalentemente fiori di produzione ligure, sono liberamente interpretate da alcuni componenti della squadra del “Bouquet di Sanremo”, coordinata da PianetaFiore, con il patrocinio di Piante e Fiori d’Italia, mentre l’allestimento nella serra, prenderà ispirazione dai pavoni.Ad arricchire la manifestazione ilallestito nella serra adiacente con artisti scelti dall’associazione internazionale Kunst&Arte, ladedicata ai primie lacon il, in programma dal 25 al 28 aprile, nel parco e per le vie del centro storico con eventi, spettacoli, visite guidate e laboratori.Fino al 6 maggio infine, verranno omaggiati idi Arenzano, che spesso si vedono circolare liberi per le strade del paese, grazie al progetto della fotografa Caterina Lazzaro #unavitadapavoneArenzano.: FlorArte Arenzano: Parco Negrotto Cambiaso, Arenzano ( Genova : dal 24 al 28 aprile 2019: dalle 10 alle 18.30: ingresso libero: festival floreale: sul sito ufficiale della manifestazione: siamo a circa trenta chilometri da Genova; per raggiungere il comune è suffciente seguire l’A10Scopri tutti gli eventi della Liguria