La Fiera della Pancetta Piacentina a Ponte dell'Olio

Informazioni, date e orari della Fiera della Pancetta

Calendario delle aperture

La prossima edizione dellasi svolge tutta d’un fiato in un’unica giornata,, e per l’occasione la popolazione di Ponte dell’Olio si riunisce in piazza dove è di stanza lafra musica, mostre e un tripudio di profumi e sapori sprigionati daiaperti.Si celebra in questa rassegna gastronomica la regina dei salumi dell’hinterland di, quella che l’usa coccolarsi serbandola per i turisti che esigono la genuinità, il gusto e la classe innata nel realizzare un prodotto di punta del paniere locale. Buon, tantosi avvicendano dalle ore 9 del mattino fino a sera per onorare la vera tradizione culinaria regionale con un ricco programma di eventi.È una manifestazione fatta su misura per coinvolgere tutti: Via Veneto e via Roma sono il fulcro della Fiera di Primavera, dove lunghe file dipropongono assaggio e vendita di primizie come lastagionata 24 mesi, mentre un grande parterre di intrattenimenti pensa a tutto il resto.Fiera della Pancetta Piacentina D.O.P.centro storico di Ponte dell’Olio (Piacenza).5 maggio 2024.ingresso gratuito.fiera gastronomica.dalle ore 9.Maggiori informazioni sul sito della IAT Valnure e sulla pagina Facebook dedicata.da Piacenza bisogna prendere la tangenziale sud in direzione di Podenzano, e imboccare la SP 654 per arrivare al paese.In treno si deve scendere alla stazione di Piacenza (22 km) e proseguire a bordo degli autobus Tempi.L'aeroporto didista 62 km dalla località.