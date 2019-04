La Sagra del Cinghiale a Pollina

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per la sua quinta edizione, lanon vuole soltanto stupire, vuole letteralmente deliziare. L’impresa non è certo facile, ma finora ala popolazione del paese siciliano è sempre rimasta soddisfatta da questa rassegna gastronomica che nel 2019 si tiene eccezionalmenteile non come da consuetudine nel, così da non rubare il palcoscenico alla più anticaEbbene, non ci si abitua mai alvigente ogni anno in seno alla kermesse: un prodotto faunistico dell’entroterra presentato in una località che guarda ammirata lo stupendo mare del sud dalle tinte accese e bluastre. Non ci si sorprenda, qui si vuol mangiare tanto e bene viziandosi a tal punto da garantirsi un balcone sullo stupendo orizzonte mentre si assapora dell’ottima selvaggina.La Sagra del Cinghiale rappresenta in primis un’iniziativa presa a pretesto a livello turistico per accedere alle incantevoli bellezze artistiche e architettoniche di un nucleo urbano che trae le proprie origini niente meno che da quella che fu la mitica, le cui tradizioni hanno fatto eco arrivando fin qui, fino all’isola che ha sempre viaggiato a braccetto con la storia, la leggenda e il mito.La manifestazione corrisponde a un’occasione allettante di conoscere ipreparato in tantissimetramite il culto die attraversodi livello. Tra i vicoli e le piazze del borgo fanno capolino glifra i quali passeggiare concedendosi qualche(assaggiate i cudduruni serviti direttamente dalle donne pollinesi) e magari una visita guidata al, alla scoperta di una linfa rara e molto utile. Come in ciascuna edizione, la degustazione base prevedee unDivertimento assicurato con le, i, glie le, nonché laorganizzata per intrattenere i più giovani.Sagra del CinghialePiazza Duomo – Pollina ( Palermo ).4-5 maggio 2019.tutto il giorno.ingresso gratuito, € 7.50 degustazione base.sagra gastronomica.contattare il Comune di Pollina al tel. 0921/425009 o inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@comune.pollina.pa.it consultare la pagina Facebook del Comune.In auto prendere l’Autostrada A20 Palermo – Messina e uscire a Castelbuono-Pollina; la stazione di Pollina-San Mauro Castelverde si trova sulla linea ferroviaria Palermo - Messina; l’aeroporto di riferimento è il “Falcone e Borsellino” di Palermo, distante ca. 120 km dalla località.Scopri i principali eventi della Sicilia