Abruzzo in Camper, dove andare per Pasqua?

See volete incontrare lupi, cervi oppure vedere l’orso o una lince, girate la chiave delè seguiteci in Abruzzo Per le prossimevi portiamo al centro del nostro Bel Paese, in Abruzzo, nelCuore del parco è il, un bacino naturale, svuotatosi quando la pressione dell’acqua riuscì ad aprire un varco lasciando, che ilpotesse liberamente defluire verso il Mare Adriatico. Nel 1951 il bacino fu nuovamente colmato grazie a una diga per favorire la produzione di energia elettrica.Il perimetro del lago è segnato da– che si identificano con tre proprie caratteristiche. Non sarà difficile imbattersi in mansueti cervi camminando per le viette di Villetta Barrea. I, tanto che vli abitanti devono scegliere quali fiori mettere alla finestra in base ai gusti dei cervi. Villetta Barrea vi suggeriamo di visitare il, in un casale lungo la strada per Barrea , dove si raccolgono oggetti relativi alla vita dei pastori e pannelli illustrativi degli aspetti storici, economici e sociali di questa attività. Spostatevi lungo il sentiero che costeggia il lago in direzione di Barrea. Potete percorrerlo anche il bicicletta e magari portandovi il pranzo al sacco.Barrea è proprio dove il Sangro scava la sua orrida gola e dove trovate la diga. Cuore del borgo è il suoe il centro fatto di viette e scalette. Chiedete del “” e vi ritroverete davanti ad un garage dove il proprietario vi farà vedere dal proprio balconePrima di entrare nel centro però vi suggeriamo di sostare sul. Una tabella informa di essere dinanzi a uno dei migliori panorami del Parco. Comprende tutte le vette del parco, dal Monte Greco a Serra Rocca Chiarano, dall’ormai lontana Civitella ai monti della Meta, con la vetta della Camosciara, e fino al Monte Petroso.Proseguite la passeggiata lungo i boschi e arrivate a Civitella Alfedena . Il suo centro storico è una linea di case costruite sul dorso della montagna. Qui vi attendono il lupo e la lince e…se siete fortunati anche l’orso.Ilè degno di visita poiché riguarda l’animale che, con l’orso marsicano, rappresenta il. Per i più piccoli è fondamentale perché si impara molto del lupo e il difficile rapporto con l’uomo. Nell’adiacente area faunistica vivono lupi che non potrebbero vivere in libertà. Se avete ancora un po’ di forza nelle gambe, proseguite lungo la, tradizionale luogo di culto degli abitanti di Civitella. Lungo la mulattiera è facile l’avvistamento diPunto di sosta per iniziare il percorso vi suggeriamo l’ Area Camper Barrea , a nord del borgo sulla SS 83 Marsicana, che con lavi permette di spostarvi anche a piedi, oppure con la bicicletta e poi se siete stanchi, con un telefonata arriva la navetta a recuperarvi e portarvi al camper.La sosta notturna più i servizi per due persone costa 20 euro, 25 euro nella formula "tutto incluso".