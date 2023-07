La Sagra della Frittella Ornanese a Ornano Grande di Colledara

Informazioni, date e programma della sagra

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, fraz. di Colledara (provincia di Teramo ) tornala, un appuntamento gastronomico che quest’anno giunge alla XVII edizione.A organizzarlo, come sempre, è l'attivissimo Circolo Culturale Ornano Grande, che ogni sera dalle ore 19 dà il via alla festa con gli stand gastronomici che propongono il meglio della cucina abruzzese e i prodotti tipici della vallata (Colledara è un comune montano ai piedi del).Protagonista della sagra è lapreparata a mano alla vecchia maniera, spianata, fritta e farcita con prosciutto crudo, formaggi, salumi tipici e una speciale salsa ai funghi. Quest’anno oltre ai gusti classici la frittella viene presentata anche con nuove farciture, tra cui pomodoro e peperoni, uova e peperoni e la porchetta di Colledara.La cucina ha pensato a tutti e, oltre alle frittelle, prepara anche gli immancabili arrosticini abruzzesi, patatine e il tipico. Ad accompagnare i sapori della tavola ci pensa la birra e, per divertirsi, laSagra della Frittella OrnaneseOrnano Grande, fraz. di Colledara (Teramo).dal 13 al 16 luglio 2023.ingresso gratuito.dalle ore 19.Giovedì 13 luglio Outlet Live MusicVenerdì 14 luglio Aprés La ClasseSabato 15 luglio Roby SantiniDomenica 16 luglio Masters Band.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del circolo.Ornano Grande si raggiunge facilmente dall’autostrada A24 uscendo al casello di S. Gabriele-Colledara.Principali località nei dintorni: Teramo (26 km), Montorio al Vomano (10 km), L’Aquila (35 km).