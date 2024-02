La Mostra Antiche Camelie della Lucchesia a Capannori

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra delle camelie

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Qui nella Piana del Compitese, nel, tra ledi, quando la primavera fa capolino, ruota proprio tutto intorno a questo fiore di origine orientale.Giunta alla sua XXXV edizione, laè in programma per quattro weekend consecutivi – rispettivamente il– e ci porta alla scoperta di questo bellezza floreale e dei boschi del Borgo delle Camelie con una serie di attività che spaziano dalle degustazioni alle esposizioni, ma anche passeggiate nel verde e concerti.Per l'occasione gli abitanti del Borgo sono chiamati ad abbellire balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale, giardini e cortili con decorazioni ispirate alla camelia. La manifestazione per le vie di Pieve e Sant’Andrea di Compito è aperta, ma le tante attività hanno orari e sedi specifiche ( qui il programma completo ).Ricordiamo infine che i cani sono sempre graditi; per loro è consentito l'accesso sulle navette e alla mostra, a condizione che siano muniti di guinzaglio.: Mostra Antiche Camelie della Lucchesia: frazioni S. Andrea e Pieve di Compito, Capannori (Lucca).: 2-3, 9-10, 16-17 e 23-24 marzo 2024.: manifestazione floreale.8 euro (nei giorni della mostra, comprende il trasporto in navetta);giorni infrasettimanali:– visita al solo Camellietum Compitese 5 €– visita a Villa Orsi 2 € (prenotazioni: info@allecamelie.it – 338 2572695);Ingresso gratuito: disabili, giovani fino a 18 anni, giornalisti (solo per i giorni della Mostra e per il Camellietum).Nei fine settimana della mostra, il biglietto d’ingresso è acquistabile presso le seguenti biglietterie:– Parcheggio del Frantoio Sociale del Compitese -Via di Tiglio, Pieve di Compito– Parcheggio dei bus e arrivo/partenza delle navette (Via della Pieve angolo Via Fonda, Pieve di Compito)– Ingresso del Camellietum Compitese (Via del Cantiere, Sant’Andrea di Compito).dalle ore 10 alle 18.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: Capannori si trova a circa 7 km da Lucca.Dall’autostrada A11 (Firenze-Mare) prendere l'uscita Capannori. Mantenere la destra (imboccando via del Frizzone) e proseguire in Via del Rogio e Via Tazio Nuvolari per circa 3 km. Svoltare a sinistra sulla SS439 (via di Tiglio) ancora in direzione Pontedera. Dopo aver superato il Frantoio sociale del Compitese (650 m circa), svoltare a destra all’indicazione Sant’Andrea di Compito, Borgo delle Camelie. Proseguire per circa 2,5 Kkm fino ad arrivare in paese, all’inizio di Via Fonda.Durante i fine settimana della mostra è possibile posteggiare l’auto gratuitamente presso il Frantoio sociale del Compitese (via di Tiglio 609 a Pieve di Compito). Qui c'è una biglietteria per l’ingresso alla mostra. Il costo del biglietto è comprensivo del servizio navetta di andata e ritorno, fino al Borgo delle Camelie (via Fonda).Una volta scesi dalla navetta, si raggiunge l’ingresso del Camellietum a piedi (10 minuti circa), percorrendo Via del Cantiere o Via Capo di Vico.Il Camellietum è raggiungibile dalla stazione di Lucca, Tassignano e Porcari in bicicletta.