La Sagra dei Maccheroni a Sillicagnana di San Romano in Garfagnana

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Sagra dei Maccheroni

Calendario delle aperture

Quella di quest’anno è la, frazione di, in provincia di Lucca . Come sempre, anche quest’estate tornano gli squisiti maccheroni al ragù presso gli impianti sportivi di Sillicagnana: l’appuntamento è nei fine settimana delTutte le sere si cena dalle ore 20 (la domenica anche a pranzo) e, a seguire, ci si diverte con la musica live e un programma per tutti i gusti. Ogni sera, inoltre, sono presenti i simulatori rally.Ore 18 Tiro alla fune.Ore 21 Sserata disco anni 70-80-90 con DJ Gio Guidetti.Ore 18:30 esibizione ginanstica artistica Team Lumberjack.Dopo cena si balla con l'Orchestra Spettacolo "I RETROPALCO".Ore 20:45 esibizione scuola di ballo “Armonia del Movimento”.Dalle ore 23 DiscoVenerdì BORA BORA PARADISE, dj set Massive Rock Scaltromix.Dopo cena orchestra spettacolo "I CIAO".Ore 12:30 pranzo con i maccheroni.Ore 14:15 Il 9° Gran Premio della Garfagnana (gara ciclistica).Dopo cena e ballo liscio con "L'ULTIMA COMBINAZIONE".: Sagra dei Maccheroni: impianti sportivi di Sillicagnana, fraz. di San Romano in Garfagnana (Lucca).: 13-14-19-20-21 luglio 2024.: ingresso gratuito, consumazioni a pagamento secondo menù.: ogni sera cena dalle ore 20. La domenica anche a pranzo dalle ore 12:30.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.: Sillicagnana dista poco più di 1 km da San Romano in Garfagnana.Principali località nei dintorni: Piazza al Serchio (6,5 km), Pieve Fosciana (8 km), Castelnuovo di Garfagnana (10 km), Lucca (54 km).