Il Lars Rock Fest a Chiusi

Torna la prossima estate il, in provincia di Siena . Al momento non è ancora stata annunciata lacon i nomi degli artisti che si esibiscono sul palco (aggiorneremo l’articolo non appena disponibili i dettagli), ma intanto segnatevi queste date:, per tre giorni di amore e musica.Siamo in un borgo al confine tra Toscana e Umbria, appena sopra al Lago di Chiusi e a pochi chilometri dal Lago Trasimeno . La location è il parco dei, dove il Lars Rock Fest propone concerti e iniziative culturali trasversali. Stiamo parlando di un festival gratuito di musica indipendente nato nel 2012, che quest’anno tocca il traguardo dellaDa subito la manifestazione si è posta come punto di riferimento nel, pur senza tralasciare alcuni nomi storici che qui sono stati hanno partecipato esclusiva nazionale. Qualche nome? Il palco del festival di Chiusi ha visto negli anni protagonisti come, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother,, Algiers, Nothing, Porridge Radio eDi contorno agli appuntamenti musicali, gli ospiti possono trovare lo street market, il, Open Book - Fiera dell'Editoria Indipendente, la birreria, il cocktail bar, il, il pub&street food e poi ancora eventi collaterali, laboratori eLars Rock FestGiardini Pubblici di Chiusi (Siena).dal 7 al 9 luglio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada del Sole A1 uscita Chiusi-Chianciano T. e da lì seguire le indicazioni per Chiusi.Città nei dintorni: Siena (82 km), Perugia (50 km), Chianciano Terme (12 km), Città della Pieve (10 km), Castiglione del Lago (20 km).