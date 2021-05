Il Mercatino dell'Antiquariato a Forte dei Marmi

Informazioni utili, date e orari del mercato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La città dinon è soltanto la splendida località di mare in provincia diche tutti conosciamo, è anche la cittadina che sa guardare al passato con occhi ancora rapiti attraverso il palpitante fermento del suoOgni, la focalesi riempie di oggetti antichi di qualunque genere, merce di diverso valore accumulata nei banchi di oltrele cui proposte spaziano dalle opere pittoriche al mobilio antico, dagli abiti vintage alla bigiotteria, arrivando a collezioni di bambole, vecchie cartoline e figurine, utensili, strumenti musicali e pezzi di artigianato come non se ne producono più da tempo.Dallasi riversano qui appassionati in cerca della rarità, avendo a disposizionedal mattino alla sera. È un mondo nostalgico quello dell’, un microcosmo diimpolverata che attende soltanto un ritorno all’appartenenza capace di riportarla a nuova vita.Dopoo la sosta dovuta alla pandemia di Covid-19, il mercatino è ripreso regolarmente nel mese si maggio 2021.L’iniziativa è promossa dal Comune di Forte dei Marmi.Se ti piacciono i mercatini leggi anche il nostro articolo suiMercato dell’AntiquariatoPiazza Dante, Forte dei Marmi (Lucca).il secondo fine settimana del mese.8-9 maggio;12-13 giugno;10-11 luglio;14-15 agosto;11-12 settembre;9-10 ottobre;13-14novembre;11-12 dicembre.dalle ore 8 alle 19.gratuito.mercato dell’antiquariato.sulla pagina Facebook dedicata. Per parteciapre contattare il Comune di Forte dei Marmi - Ufficio Commercio - Dottoressa Gatti Tel. 0584 2801 o via mail all’indirizzo forteinfo@comunefdm.it prendere l’Autostrada A12 e uscire al casello Versilia seguendo le indicazioni per Forte dei Marmi.I treni a lunga percorrenza fermano alla stazione di, gli altri alla stazione di Forte dei Marmi.L'aeroporto “Galileo Galilei” disi trova a 35 km dalla località.