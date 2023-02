Il Carnevale di Olbia

Informazioni utili per partecipare al Carnevale Olbiese

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per la nuova edizione delsi sta preparando un ricco programma di appuntamenti che coloreranno la città sardaSi comincia domenica 19 febbraio con il "Gran Galà della Frittella", con musica per bambini e le gustose frittelle in Piazza Elena di Gallura. Il Carnevale entra poi nel vivo con la(quest'anno è solo una) di martedì 21 febbraio.è organizzato dall'Associazione Amici del Carnevale Olbiese con il patrocinio del Comune diCarnevale Olbiese – Su Carrasegare OlbiesuOlbia (Sassari).19 e 21 febbraio 2023.- Domenica 19 febbraio - Piazza Elena di Gallura: Gran Galà della Frittella.Preparazione delle frittelle, festa in maschera con animazione per tutti e musica dal vivo.- Martedì 21 febbraio: sfilata dei carri.- Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.