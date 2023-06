Il Festival del Cinema di Tavolara 2023: il programma

Il Cinema al servizio del territorio, un territorio per il Cinema: questo e altro è “”, la kermesse cinematografica che esalta l’opera in celluloide relazionandola alle meraviglie naturalistiche della splendida Tavolara , l’isola della Gallura che incostituisce una delle maggiori attrazioni turistiche, “il più piccolo regno del mondo” immerso nel Golfo di Olbia.Prendete allora nota delle date e non lasciatevi sfuggire niente, perchèpellicole e fotogrammi daranno vita a proiezioni di magnetico interesse. Il festival è dal 1991 un’espressione eclettica e versatile della passione per la Settima Arte che unisce autori, interpreti, spettatori e critici in una cornice unica, “la più affascinante arena all’aperto del mondo e vero cinema in Paradiso”, come è stata definita Tavolara, bene ambientale di valore inestimabile., direttrice artistica della rassegna fondata dai, ritiene che questo appuntamento sia ben di più: un’diversa totalizzante, edificante, l’esaltazione di un approccio innovativo verso il cinema. Red carpet e limousine restano a: qui si sfila fra mare, sabbia e scogli, e ci si sposta da una location all’altra a bordo di piccoli traghetti che stimolano confronti e convivialità preliminari all’approdo in realtà comeFra documentari, gioiellini e piccoli capolavori tutti italiani, “Una Notte in Italia” propone curiosi intermezzi teatrali, dibattiti, musica, arte e fotografia, e poi gli attesi. In passato hanno calcato la scena grandi nomi del cinema di casa nostra, Fabrizio Bentivoglio, Diego Abatantuono, Sergio Rubini e Margherita Buy, Gabriele Salvatores e Silvio Orlando fino a Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo.Il festival giunge alla 33° edizione e anche quest’anno attraversa luoghi suggestivi come la Peschiera di San Teodoro, la piazzetta a mare di Porto San Paolo e l’isola di Tavolara. A condurre le serate è, mentre nellail pubblico può assistere agli incontri pubblici con gli ospiti moderati dalla stessa Cucciari, Piera Detassis e Stefania Ulivi. Sempre nella piazzetta si rende un omaggio fotografico ai 90 anni dalla nascita di, mentre in(presso l’ufficio turistico) è visitabile la mostra fotografica Paesaggi del cinema italiano.L'avvicinamento al festival è cominciato lo scorso 10 giugno con l’incontro con Salvatore Mereu e Gianluca Arcopinto, che hanno preceduto la visione di Bentudel, mentre il 10 e 11 giugno al Politecnico Argonauti di Olbia si è svolto il workshop “Produrre e organizzare il cinema” tenuto da Gianluca Arcopinto.in Piazzetta Gramsci a Porto San Paolo è il momento dello spettacolo Gaber, monologhi e canzoni, con. Ancora, ilall'Anfiteatro Ceroli di Porto Rotondo è in programma la proiezione del film(regia di Marisa Vallon)e, alla presenza dell’attrice protagonista Paola Sini.Il festival inizia però ufficialmente l’alla Peschiera di San Teodoro alle ore 21 con la proiezione del film(regia di Sydney Sibilia), alla presenza degli attori Luigi D’Oriano e Cristiana Dell’Anna (introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis).Il, sempre alla Peschiera di San Teodoro, l’omaggio al grande Gigi Riva con il film(regia di Riccardo Milani, che presenterà il film).Il, nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo viene presentato il corto vincitore ai David di Donatello 2023 "" di Lorenzo Tardella, che accompagnerà la sua opera. A seguire, troviamo il documentario vincitore ai David di Donatello 2023 "" della regista Sophie Chiarello, presente insieme alla produttrice Francesca Cima.le proiezioni si spostano sull’: Il 14 luglio si proietta, esordio di Davide Gentile. Il 15 luglio tocca a(di Paolo Virzì), accompagnato da due straordinari interpreti: Tommaso Ragno e Emanuela Fanelli, premiata migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 2023.Il 16 luglio l’edizione 2023si chiude con il film vincitore del David di Donatello 2023 "" diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, preceduto dalle immagini esclusive di "Un viaggio fotografico speciale dietro le quinte del set" di Alberto Novelli, storico fotografo di "Una notte in Italia”.Ricordiamo che l’evento è affiliato(Associazione festival cinematografici italiani), fa parte del circuito regionalee collabora con il Museo della Tonnara di Stintino, il quale è sede di diverse mostre inserite nell'evento.Festival del Cinema “Una Notte in Italia”Tavolara, San Teodoro e Porto San Paolo (Olbia).dal 13 al 17 luglio 2022.ingresso 2 euro (+ 1 euro prevendita), acquistabile presso in cinema teatro Olbia tel. 0789 28773 o dal sito www.cinemaolbia.it .Le serate di San Teodoro sono a ingresso libero e gratuito fino alla capienza di 300 posti (su prenotazione).festival cinematografico.le serate iniziano alle ore 21.Maggiori informazioni sono disponibili contattando lo staff del festival al tel. 0789/1835777 o sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata.i trasferimenti a Tavolara sono previsti naturalmente in traghetto con partenze dall’imbarcadero di Porto San Paolo. Le barche per Tavolara partono dalle ore 18:30. Rientro previsto alla fine di ogni proiezione.Si può raggiungere l'isola anche con la propria barca.