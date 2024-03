La Sagra delle cozze e il Palio alla Festa di San Simplicio a Olbia

Informazioni, date e programma della Sagra e del Palio

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con una festa che dura quasi una settimana - quest'anno- e culmina con la processione proprio in onore del suo Santo patrono,festeggia San Simplicio catturando l'attenzione dei turisti con la celebree lo storicoEvento di richiamo per tutta la Sardegna, convoglia in Gallura frotte di turisti anche grazie a una serie di eventi collaterali legati alla gastronomia, alla tradizione e al folclore con le sfilate di gruppi storici in costume, canti di gruppi folk e gare di poesia in lingua sarda.In dialetto “Sa festa manna de mesu Maju”, laha il suo evento clou proprio nella tradizionale processione, quando un corteo composto da gruppi provenienti da ogni parte dell’isola accompagna il simulacro per le vie del centro; il percorso parte e fa ritorno proprio alla Basilica di San Simplicio, un pregevole monumento religioso a tre navate, quasi interamente in granito.Tra gli eventi che precedono la manifestazione religiosa vera e propria ci sono i fuochi d’artificio, le bancarelle lungo via Fausto Noce e glidove assaggiare le tante tipicità sarde come il torrone sardo, le giostre e la famosa(sabato 11 maggio), con i cuochi intenti a preparare un pentolone gigante di mitili alla marinara, con olio, aglio e prezzemolo, accompagnato dal vermentino di Monti.Durante la festa si svolge la domenica anche il suggestivo(domenica 12 maggio), una sfida tra i fantini dei 26 comuni della Gallura sul lungomare di via Redipuglia.: Sagra delle Cozze, Palio della Stella e Festa di San Simplicio: Olbia (Sassari).: dal 10 al 15 maggio 2024.ingresso libero.festa religiosa e sagra gastronomica.- Venerdì 10 maggio 2024Ore 17 Basilica San Simplicio: Raduno delle Bandiere ex voto che, accompagnate dalla Banda musicale “F. Mibelli”, sfileranno fino alla Sede Sociale del Comitato Festeggiamenti San Simplicio in via Piacenza n°7 (Trav. Via Andrea Doria).Al termine della cerimonia della benedizione delle medaglie, il corteo raggiungerà l’abitazione del presidente Giovanni Varrucciu , in via Cosimo Dei Medici n°23, dove verranno resi gli onori alla bandiera di San Simplicio.La sfilata proseguirà per la Basilica di San Simplicio secondo il seguente percorso:, Via Barcellona, Viale Aldo Moro, Corso Umberto, Via San Simplicio, Via Gabriele D’Annunzio, Basilica.Ore 19 Basilica San Simplicio: Santa Messa.Ore 21:30 Lungomare via Redipuglia - molo Benedetto Brin - località Mogadiscio: spettacolo di fuochi d’artificio.- Sabato 11 maggio 2024Ore 18 Area Fausto Noce: Grandiosa Sagra delle Cozze offerta dal Comitato.Ore 19 Basilica San Simplicio: santa messa.Ore 22 Palco Fausto Noce: concerto.- Domenica 12 maggio 2024Ore 16 Viale Isola Bianca (fronte palco giuria): benedizione cavalli e cavalieri partecipanti al 21° Palio Palio della Stella San Simplicio.Ore 16:30 Viale Isola Bianca: Palio della Stella San Simplicio. Parteciperanno i cavalieri dei ventisei comuni della Provincia e la partecipazione delle pariglie di Padria, Oristano e Ittiri.Ore 19 Basilica San Simplicio: santa messa.Ore 22:30 Palco Fausto Noce: gran serata cabaret con gruppo musicale.- Lunedì 13 maggio 2024Ore 19 Basilica San Simplicio: santa messa.Ore 21:30 Piazza San Simplicio: serata di canti sardi.Ore 22 Palco Fausto Noce: concerto di musica etnica.- Martedì 14 maggio 2024Ore 19 Basilica San Simplicio: santa messa.Ore 22 Palco Fausto Noce: concerto.- Mercoledì 15 maggio 2024Ore 5:30 Per le vie della città: Diana con la Banda musicale “F. Mibelli” di Olbia.Ore 10 Piazza Santa Croce (Chiesa di San Paolo): accoglienza di S.E il Vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti, con il Comitato e la Banda musicale F. Mibelli e proseguirà per la Basilica di San Simplicio.Ore 11:30 Piazza San Simplicio: solenne messa pontificale in onore del Santo Patrono, presieduta dal Vescovo e dai sacerdoti della diocesi. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro Lorenzo Perosi di Olbia.Ore 16:30 Piazzale Basilica di San Simplicio: raduno dei gruppi folk con esibizione in attesa dell’inizio della processione.Ore 18 Piazzale Basilica di San Simplicio: solenne processione in onore del Santo Patrono con la partecipazione del Vescovo.Percorso: Basilica - Via Fausto Noce - Via Boccherini - Via Lombardia - Via Vittorio Veneto - Via Mameli - Via Trento - Via Redipuglia - Via Genova - Corso Umberto - Via San Simplicio - Via Gabriele d'Annunzio - Basilica.La processione sarà accompagnata dalla Banda musicale “F. Mibelli” di Olbia, dalla Banda “ B. Demuro” di Berchidda e dai gruppi folk, provenienti dai paesi della Sardegna : Assemini, Budduso’, Berchidda, Calangianus, Luogosanto, Monti, Nuoro, Olbia, Oniferi, Padru, Sa Castanza, Sennori, Simaxis, Settimo San Pietro, Torpe’, Telti, Trinità, Usini, il Coro di Loiri, Coro Sos Astores. Seguirà al rientro la Santa Messa, presieduta dal Parroco Don Antonio Tamponi. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro Sos Astores.Ore 21 Palco Fausto Noce: rassegna regionale del folklore con l’esibizione dei gruppi e cori partecipanti alla manifestazione. Presenta la serata Giuliano Marongiu.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Sardegna, nella zona nord est dell’isola. Olbia è servita dalla SS131 Carlo Felice che collega