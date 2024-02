Storia e tradizioni

Uno dei Carnevali di più lunga tradizione della Toscana è quello di Santa Croce sull’Arno , in provincia di, che torna con tre sfilate dei gruppi mascherati per altrettante domeniche consecutive, rispettivamente il(e un eventuale).Per tutte le date l'appuntamento è in Piazza Matteotti, dove dallecominciano i corsi mascherati e, a seguire, dalle ore 18 musica e spettacolo con DJ NIko e Kiko.La prima sfilata delrisale al 1928, quando oltre alla gente in maschera, parteciparono i primi carri allegorici trainati da coppie di buoi. Il successo della manifestazione fu tale che negli anni seguenti si decise di ripetere la festa, che crebbe anno dopo anno.Tra alti e bassi fisiologici, dovuti anche a situazioni storiche, dal 1976 l'appuntamento è tornato in auge con la rinascita di vecchi gruppi e la formazione di nuovi, che da allora non hanno smesso di coinvolgere la gente del posto e richiamare ogni anno migliaia di persone alle sfilate.Per la bellezza e la cura dei particolari dei suoi costumi, il Carnevale di Santa Croce sull’Arno si è ormai guadagnato l’appellativo diCarnevale SantacroceseSanta Croce sull’Arno (Pisa).28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2024.ingresso gratuito.il corso mascherato parte alle ore 15:30 da Piazza Matteotti.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito di Terre di Pisa Santa Croce sull’Arno si trova 35 km a est di Pisa, indicativamente a metà strada tra Pontedera ed Empoli.Sia da Pisa che da Firenze, la strada più comoda per raggiungere il paese è a Superstrada FI-PI-LI, lungo la quale si trova l’uscita di Santa Croce sull’Arno.