Il Carnevale di Chioggia

si organizza quest’anno una super iniziativa in occasione del Carnevale, che animerà la località lagunareSi chiama “” ed è pensata soprattutto per i bambini, che troveranno anche dal 14 al 25 febbraio il Luna Park in Corso del Popolo, oltre a tanti appuntamenti e spettacoli a tema carnevalesco.Laboratori per famiglie, sfilate, animazioni, il villaggio Disney, gonfiabili, truccabimbi e musica sono protagonisti per tutto il periodo del Carnevale, come riportiamo nel programma dettagliato nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Le iniziative sono organizzate dal Comune di Chioggia in collaborazione con la Pro Loco Chioggia Sottomarina.Mascherine di Carnevalevarie location a Chioggia (Venezia).dall'8 al 25 febbraio 2020.ingresso gratuito.Corso del Popolo è illuminato a festa per tutto il mese di febbraio, e dal 14 al 25 febbraio sarà presente il Luna Park.Nel dettaglio, il programma:Sabato 8 febbraioore 16.30 presso sala didattica Museo CivicoLaboratorio per famiglie “Science Muppet” (info e prenotazioni: tel 041.5500911).Sabato 15 febbraioore 16 presso sala didattica Museo CivicoLaboratorio per famiglie “Mascherine d'arte” (info e prenotazioni: tel 041.5500911).Domenica 16 febbraioore 17 presso Auditorium San Nicolò a Chioggia“Arlecchino e la dolce Marianna”. Spettacolo di burattini a cura di Arteven (a pagamento).Giovedì 20 febbraiodalle ore 15:30 in Corso del Popolo: il carnevale dei giochi.Venerdì 21 febbraiodalle ore 10 in Corso del Popolo: La Gran SfilataParata degli alunni delle scuole di Chioggia accompagnati dalla band “Miwa e i suoi componenti”.Dalle ore 16 in Corso del Popolo Carnevale con “I Cuccioli”. Animazione itinerante con i Mini Cuccioli, Polpetta e Caramella.Ore 17 presso Auditorium San Nicolò: “Non è proprio Cenerentola”, spettacolo a cura del Gruppo Alcuni. Ingresso liberoSabato 22 febbraiodalle ore 15.30 in Corso del Popolo: Vintage Carnival, spettacoli di animazione, magia e giochi led.Domenica 23 febbraiodalle ore 15:30 in Corso del Popolo: Villaggio delle fiabe Disney in musica.Lunedì 24 febbraioDalle ore 15;30 in Corso del Popolo: Villaggio delle fiabe Disney, un viaggio tra favole e fantasia.Dalle ore 16 presso ludoteca “Puntodincontro”: La Magia del Carnevale (prenotazione obbligatoria e info al tel 338.7119111).Martedì 25 febbraiodalle ore 15:30 in Corso del Popolo: La Piazza del Carnevale. Giochi gonfiabili, truccabimbi e musica.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune di Chioggia.