La Sagra del Pesce a Chioggia

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ladiè uno degli eventi gastronomici di maggior richiamo del, tanto da essere ormai giunta alla 84° edizione, in programma, quando ritorviamo il tradizionale stand gastronomico in Corso del Popolo.La manifestazione si svolge infatti al 1938 e i lidi sono quelli di Chioggia, dove attraccano le maggiori flotte da pesca d’Italia. Chioggia è una città lagunare vanto e lustro nel mercato della pesca del nostro paese, con il famososull'Isola Cantieri, tra i due porti canale del Lusenzo e San Domenico, etra la Piazza e il Canal Vena con circa trenta postazioni di pescivendoli.Non c’è da stupirsi quindi che alla Sagra del Pesce di Chioggia si possa degustare l’eccellenza dei sapori del mare e della laguna. Ogni sera gli stand allestiti per le vie del centro storico – casette di legno abbellite con elementi che richiamano la tradizione marinara della città – propongono i piatti tipici della cucina locale e le ricette più classiche come il, il fritto misto con polenta, le, le seppie in umido con polenta e leTanti i pesci da assaporare, dal pesce azzurro ai gamberetti, calamari, seppioline, sardine e infine i tanto amati, serviti gratinati, al ragù, in pasticcio oppure crudi. Non solo sapori del mare però, la manifestazione infatti valorizza e promuove anche i prodotti della terra, dalal, dal pane ai dolci tipici locali.A fare da cornice un ricco: ogni sera musicisti, comici e artisti si alternano nei due palchi allestiti per l'occasione. Durante tutta la manifestazione, oltre agli stand gastronomici, i ristoranti del centro storico di Chioggia servono pesce fresco ai prezzi di sagra. Ad attendervi linguine ai gamberi, calamari e radicchio, la pasta al sugo bianco di fasolari o gli gnocchetti alle Capesante e funghi porcini.: Sagra del pesce: Corso del Popolo, Chioggia (Venezia).: dal 7 al 16 luglio 2023.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento.sagra gastronomica.: apertura stand dalle 18:30, spettacoli alle ore 21:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.: siamo nella Laguna Veneta, una cinquantina di chilometri a sud diChioggia è raggiungibile da Milano con l’A4 uscita Padova (zona industriale) e da Bologna con l’A13 uscita Padova sud, in entrambi i casi si segue poi la SS516 per Piove di Sacco - Chioggia - Sottomarina.Da Trieste A4 uscita Mestre ovest, poi la SS309 Romea.