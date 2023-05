La Festa del Pesce Azzurro a Sottomarina di Chioggia

Programma

Le più ghiotte prelibatezze della cucina chioggiotta, preparate dai migliori chef locali, sono tutte da provare e da gustare nella XVI edizione della, in programmaTorna nella suggestiva cornice dell'Isola dell'Unione auna manifestazione che vanta oltre 50.000 presenze, con una media di 30.000 pasti serali preparati. Si tratta di uno straordinario appuntamento con la gastronomia della laguna e i tanti prodotti tipici dellaAlla Sagra del Pesce Azzurro si può trascorrere una bella serata, perché dalle ore 19 apre la cucina che proponeed enormi, mentre dalle ore 21 cominciano i concerti:15 giugno Il Molleggiatto 2 (omaggio a Celentano)16 giugno Noi con Voi (tributo ai Pooh)17 giugno Ricomincio da Zero (cover Renato Zero)18 giugno M. Spanio With Music & Dinner Best 80 / 9019 giugno The Midnight Special (cover band Creedence)20 giugno Live Queen (tributo ai Queen)21 giugno Mascalzoni latini (Noche latina)22 giugno Laura Experience (tributo a Laura Pausini)23 giugno Caiman in concerto (serata caraibica)24 giugno Oscar & Meri (pop music)25 giugno Italiana Band (le migliori canzoni italiane)26 giugno I Sabia in Live show 360°27 giugno Harley Max (tributo a Pezzali e 883)28 giugno Jovaband (tributo a Jovanotti)29 giugno Fronte del Vasco (cover Vasco Rossi)30 giugno Italia 90 (successi italiani).Inoltre:1 luglio Voglio tornare negli anni 90.: Festa del Pesce Azzurro: Isola dell'Unione, Sottomarina di Chioggia (Venezia).: dal 15 al 30 giugno 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.la cucina apre alle ore 19, gli spettacoli inziano alle 21.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo a Sottomarina, frazione di Chioggia, nella laguna veneta. Ci si arriva dacon l’A4 uscita Padova- Zona industriale (A13) e proseguire su SS516, SP53, Via Brondolo/Strada Provinciale Rebosola.Dacon l’A13 uscita Boara-Rovigo Nord, poi Prendi SP1, SP29, Strada Provinciale Gorzone e Strada Provinciale Rebosola.DaA4 fino a Venezia, poi la SS309 Romea.