ReWoodstock, il Festival alla Stellata di Bondeno

La Woodstock originale, quella americana del 1969, ha cambiato la storia del rock giusto mezzo secolo fa; tra annunciati remake e omaggi al mito, vale la pena quest’anno segnarsi in agenda ilin calendario a, in riva al Po nella provincia di Ferrara,. Soprattutto perché il festival, anche se giovane (è nato nel 2017) ha già collaudato il format nelle passate edizioni: e chi le ha vissute assicura che il clima è proprio quello promesso: pace, amore, musica.Il suono detta il respiro a ReWoodstock: si leva durante il giorno da ogni angolo del parco della Rocca Possente, dove si accampano i partecipanti, e la sera diventa protagonista dal palco centrale, dove si alternano tributesiache, che ripercorrono fedelmente la. Gli occhi chiusi, sdraiati nel parco, vi sembrerà di avere di nuovo con voi Jimi Hendrix e Janis Joplin, The Who e i Santana.Di giorno a ReWoodstock, per riscoprirvi figli dei fiori o semplicemente provare l’effetto che fa, potrete invece dedicarvi a un ventaglio diche vanno dalla meditazione al, dalalla, tutte condotte en plein air da esperti. I nostalgici apprezzeranno anche i reading die idella beat generation.Ovviamente ildelle occasioni d’epoca di ReWoodstock, allestito nel parco, ha un irresistibile tocco: ci potete trovare dall’immancabile pulmino Wolkswagen all’abbigliamento anni ’60, oltre a un assortimento, appena sgualcito dal tempo, di libri, dischi, oggetti da collezione. Il tocco nostrano è dato da uno(fa servizio soltanto la sera) imperniato sui sapori della cucina emiliana.Un consiglio, infine, se a ReWoodstock decidete di passare il weekend. Portatevi la bici al seguito: Stellata di Bondeno è punto di partenza della Destra Po, la ciclabile che corre lungargine per tutta la provincia di Ferrara fino al Delta e all’Adriatico.: ReWoodstock Festival: Parco Golenale della Rocca Possente di Stellata di Bondeno (Ferrara): dal 14 al 16 giugno 2019: non disponibile: ingresso gratuito: festival musicale: sul sito ufficiale della manifestazione, tel. 348 2653076: ci troviamo 27 km a nord-ovest di Ferrara, al confine tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. In autostrada Stellata di Bondeno si raggiunge dalla A13 Bologna-Padova (l’uscita Occhiobello è a 15 km). Trasporto pubblico (solo feriale): bus locali TpER dalla stazione FFSS di Bondeno.Scopri tutti gli eventi dell'Emilia Romagna