La Fabbrica della Scienza a Jesolo

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Chi lo dice che il divertimento in una località di mare debba strettamente dipendere dalla materia liquida, dagli umori del sole e dalla mutabilità estemporanea del bagnasciuga?, presso il lagunare arcipelago veneziano, ha sede la più estesarivolta proprio a tutti gli ordini generazionali, bambini e adulti ma anche famiglie e scuole, un contenitore di sperimentazioni e conoscenze sotto l'insegna della. Il complesso apre i battenti al pubblicofino ala fine del mese di, per regalare ai visitatori un'esperienza imperniata sulcorrelata al propedeutico disvelamento di un mondo ricco di sorprese, indagato sotto la severa ma eccitante lente della scienza.La Factory ha il potere di consegnare direttamente nelle mani dell'avventore glipiù avveniristici in tema di interazione e interattività, un esercito didi cui il pubblico può liberamente disporre per viaggiare fra i segreti e le biologiche verità del corpo umano, dell'acqua, dell'elettricità e di tutti quegli affascinanti aspetti governati da sempre dalle formidabili quanto intransigentiToccare con mano, vedere, sentire e imparare: gli input della Fabbrica della Scienza sono semplici e trasparenti, perché proprio attraverso il prosaico approccio e l'incremento didattico si stimola l'delle giovani menti, lasciate andare alla formativa, un campo nel quale anche lariveste un ruolo essenziale per mettere in moto il meccanismo immersivo alla base del concetto di pionierismo individuale.Una volta varcata la soglia di questo grandissimo, avrete a che fare con un caleidoscopio fervido di esperimenti creativi, connessioni elettriche, vorticosi suoni e affioranti rumori, enigmi matematici da risolvere attraverso processi ludici, funzioni fisiche da comprendere, illusioni e inganni atti a dialogare con i cinque sensi, forze incredibili e incredibili tecnologie che guardano al futuro e alla robotica. L'è oggi.Cerchi delle idee per delle uscite di famiglia? Scopri le nostre attrazioni per bambini in Veneto La Fabbrica della ScienzaVia Aquileia, 123 – Lido di Jesolo ( Venezia ).dal 26 dicembre 2018 tutti i sabati, domeniche e festività fino al 31 maggio 2019.dalle ore 10.00 alle ore 19.30, ultimo ingresso ore 18.30.adulti € 14.00, ridotto (over 65, militari, studenti, giornalisti, forze dell'ordine, insegnanti e diversamente abili) € 12.00, bambini dai 4 ai 14 anni € 9.00, famiglia 2 adulti + 2 bambini € 40.00, famiglia 2 adulti + 1 bambino € 33.00.mostra scientifica interattiva.