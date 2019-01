La Festa del Cioccolato sui Navigli di Milano

Informazioni, date e orari per visitare la Festa del Cioccolato

Calendario delle aperture

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Festa del gusto, ma anche dell’anima (perché sì, il cioccolato, lo conferma ormai anche la scienza, è una imbattibile fonte di buonumore), lariscalda l’inverno metropolitano, in uno dei quartieri più trendy della città, quello dei Navigli , a due passi dall’antica Darsena rimessa a nuovo.Alla Milano Choco Week vi aspettano ci nque giorni ricchi di tentazioni e di assaggi, ma anche un programma fitto fitto diche vi consentiranno di scoprire, tra l’altro, i segreti di fabbricazione e la sorprendente versatilità in cucina di questa materia prima di origine tropicale (era l’oro degli antichi Maya).Il format ormai collaudato dagli organizzatori della Milano Choco Week è quello di un perfetto intrattenimento per famiglie: ogni giorno ai più piccoli, sia al mattino che al pomeriggio, viene data la possibilità di mettere le mani in pasta sotto la guida di maestri cioccolatieri, accompagnati da un narratore che racconta a ritmo di favola, travestito da, la storia delle fave di cacao e della loro lavorazione.Gli adulti, alla Milano Choco Week, possono a loro volta andare a scuola di arte dolciaria; oppure scoprire, nell’angolo del, gli abbinamenti ideali tra cioccolato e liquori. Sulla riva del Naviglio si allineano le bancarelle del mercatino che, fino a tarda sera, trabocca di dolci tentazioni. Da guardare e non toccare, invece, l’angolo dove fanno bella mostra di sé spettacolari sculture realizzate modellando il cioccolato.: ChocolaMI Milano Choco Week Milano , quartiere Navigli: dal 13 al 17 febbraio 2019: dalle 10 alle 23.30: ingresso gratuito; degustazioni, laboratori e spettacoli a pagamento: sagra enogastronomica Assodolciai , tel. 389 1407198: ci troviamo a sud-ovest del centro di Milano, lungo il tratto iniziale del Naviglio Pavese, compreso tra le vie Magolfa ed Emilio Gola. Oltre che in auto (difficile trovar parcheggio) si può comodamente arrivare con il trasporto pubblico: la linea MM2 (diretta per chi arriva in treno alle stazioni Centrale o Garibaldi), fermata Porta Genova, o i mezzi di superficie (tram 3, 9 e 10, autobus 71) che sostano attorno alla Darsena del Naviglio.Scopri tutti gli eventi della Lombardia