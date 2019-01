SetUp Contemporary Art Fair a Bologna

Informazioni utili, date, orari e biglietti della rassegna

La 7a edizione disarà di scena aall’interno del prestigioso, residenza nobiliare di origine rinascimentale ubicata proprio nel cuore antico del capoluogo romagnolo e location perfetta per una delle maggiori fiere d’arte contemporanea d’Italia. Il titolo inglese intende riassumere tramite il linguaggio internazionale idee nate nel 2013 e incanalate verso un innovativo processo di riconcettualizzazione dell’arte come sistema quanto mai aperto a un’infinità di soluzioni e combinazioni.La fiera è ormai da anni incardinata in unche esige la presentazione dicreati e sostenuti da un trittico di figure professionali rappresentate da un, une unsotto i. Tali progetti concorrono nell’ambito di una rassegna sottesa al giudizio competente di une di un: il primo è presieduto da, critica e storica dell’arte accompagnata da; il secondo vede al timone la direttrice, capofila di uno staff contraddistinto dalla freschezza di donne intraprendenti, sono esseI Comitati assegneranno il, mentre il– dedicato alla- verrà conferito da una giuria di soci fondatori dell’tenendo conto di un giudizio popolare espresso tramite. Ilcoincide con la new entry della kermesse, un’iniziativa dell’imprenditoreper valorizzare il supporto cartaceo, in particolare la tipologiaSetUp Contemporary Art Fair passa sotto lenti prospettiche diverse, che la vogliono “creatura dell’arte del gennaio d’oro bolognese”, “festa contagiosa”, contenitore di eventi di grande attrattiva, qualitativamente rassicurante poiché nelle mani di undediziosi e infaticabili. In un contesto di proficua mescolanza difiorisconopuri e spontanei, che letteralmente volano sospinti da una linfa emozionale alimentata esclusivamente dallaper l’interpretazione artistica.La manifestazione gioca ancora una volta sul terreno dell’, delda valorizzare evincendo il meglio dalla generazione che vuole emergere portando un nuovo caleidoscopio inviolato di, entro unaprotesa al futuro. In tal senso SetUp costituisce un catalizzatore di genialità che smaniano di esprimersi infondendo impetuosa energia a viaggi fisici e mentali con disciplina ma anche temerarietà. Le arti che si ritrovano in questo consenso maturano propositi attingendo alla gloria della perfezione passata, rielaborando il presente e sognando il futuro.Tema della VII edizione è, la mitica patria di Ulisse, punto di partenza e di arrivo di una lunghissima, quasi interminabile peregrinazione alla scoperta del mondo, isola che in SetUp acquisisce le caratteristiche di un porto di suggestivo attracco per artisti, galleristi e collezionisti, una casa di culture, luogo diassolte da, preziose quanto inaspettate.Ilsi arricchisce dicontestuali alla sezione, includendovi video-installazioni, performance, tavole rotonde, Curator Tour e visite guidate, infine la piattaforma di eventi attiviconcepita per coinvolgere tutti i novelli artisti desiderosi di esporre e farsi conoscere nel fulgido panorama dell’arte.Protagoniste dell’edizione 2019 saranno bendi cui 22 italiane e 3 straniere (Stati Uniti, Francia Spagna ). SetUp Contemporary Art Fair conta moltissimifregiandosi del patrocinio dele dellaSetUp Contemporary Art FairPalazzo Pallavicini, Via San Felice, 24 – Bologna.dal 31 gennaio 2019 al 3 febbraio 2019.giovedì 31 gennaio ore 20-24, venerdì 1° febbraio ore 16-24, sabato 2 febbraio ore 15-24, domenica 3 febbraio ore 11-22.€ 10.00, gratuito bambini under 7 anni: acquistabile online su TicketNow rassegna d’arte contemporanea.consultare il sito ufficiale della manifestazione.consultare la pagina Facebook dedicata.In auto si arriva percorrendo l’Autostrada A14 Bologna – Taranto oppure l’A13 Bologna - Padova, per poi imboccare la tangenziale cittadina e prendere l’uscita 5 quartiere Lame, da cui si prosegue verso il centro città; parcheggio auto disponibile l’Apcoa Parking Riva Reno in via Del Rondone 2, capacità 540 posti; in treno si arriva alla stazione di Bologna Centrale e da qui si prosegue fino alla sede dell’evento a bordo dell’autobus n. 36 che ferma al Palazzo dello Sport (4 minuti a piedi) o dell’autobus n. 91 con fermata in Via Riva Reno (2 minuti a piedi); dall’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna si procede con la Navetta BLQ Aerobus e autobus n. 81; hotel convenzionati risultano il San Felice, il Majestic e Una Hotel.Scopri i principali eventi dell’Emilia-Romagna