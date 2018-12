Il presepe vivente di Vetralla

Informazioni, date e orari del Presepe Vivente di Vetralla

Si svolge in questi giorni la 31° edizione della rappresentazione del, un appuntamento che ogni anno si celebra durante le festività natalizie.L’evento, inizialmente in calendario il 22, 26 dicembre 2018 e il 5 gennaio 2019, ha subìto un cambio di programma: la data del 26 dicembre è stata annullata e sarà, mentre restano invariate le altre date.Il paese di Vetralla, in provincia di Viterbo , è considerato uno dei borghi più belli del Lazio e ancora una volta richiamerà migliaia di visitatori in occasione del presepe vivente, organizzato dalle associazioni e dalle compagnie teatrali vetrallesi assieme alla Pro Loco e al Comune.La rappresentazione storica della Natività si svolge nel cuore del borgo, in via Vecchia (ingresso da via Cassia Interna, Piazza Umberto I), tra i vicoli del centro storico che si trasformano in un’ambientazione suggestiva per la messa in scena ambientata nei secoli scorsi, riproponendo gli antichi mestieri e i costumi di un tempo ormai lontano.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più belli d’Italia via Vecchia, Vetralla (Viterbo).22 e 30 dicembre 2018, 5 gennaio 2019.sabato 22 dicembre alle ore 20:30;domenica 30 dicembre e sabato 5 gennaio alle ore 17:30.La data del 26 dicembre è stata annullata.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina dell’ Associazione Francis&Friends Vetralla si trova a 15 km da Viterbo e a 60 km dal Grande Raccordo Anulare di Roma.Il borgo è raggiungibile dalla capitale percorrendo la SR2.