Il Festival del Cioccolato a Trani

Ben due fine settimana per imparare a conoscere, ma soprattutto degustare il cioccolato; siamo a in terra di Puglia , a Trani per ilUn evento che torna per la seconda volta e che richiama inle migliori aziende del settore.Stand aperti tutti i giorni dalle 10 alle 21, tranne il sabato che si continua fino alle 22, con tanti gli appuntamenti per scoprire il ciclo produttivo del cioccolato, assaggiare e acquistare ledei maestri cioccolatai d’Italia; a partire dalla presentazione della prima, a cura del maestro cioccolatiere Fausto Ercolani (29 novembre, ore 16), per assistere ai processi di lavorazione del cioccolato, dalla tostatura al prodotto finale.Molti anche iaperti ai più piccini come Mani in pasta, il minicorso di preparazione artigianale del Bacio Perugina (gruppi di 20 persone), degustazioni di fava di cioccolata cruda e precorsi educativi come quello sui Cioccolatini artigianali e oggettistica in genere.: Festival del cioccolato: Trani (Barletta-Andria-Trani): dal 29 novembre al 2 dicembre 2018: ingresso libero.: Tel 3298730455: Trani si trova a circa una cinquantina di chilometri a nord di Bari, per raggiungere la città si percorre la SS16Scopri tutti gli eventi della Puglia