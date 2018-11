I mercatini di Natale a Follina: Colori d'Inverno

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

è la manifestazione sotto la cui insegna tripudiano idi Follina , mitico paese della. Monaci benedettini e cistercensi hanno qui operato, sicché quello riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia non potrebbe onorare l’evento religioso dellameglio di così.Per due lunghi weekend, ovvero l’, ilsi veste a festa, baroccamente addobbato, attraversato da luci, profumi e colori nonché deliziato dalle tradizionali musiche proprie dell’Avvento, melodie tessute dache compongono arie per l’esibizione dell’allegria in, attorniata dae una moltitudine diaccorsi per rendere magico il Natale sotto l’incantevole bagliore dell’agghindato per giorni dai volontari della Pro Loco.Il ritrovo rumoreggiante di oltrefraregala sorrisi e tanti spunti per confezionare un regalo adatto a qualunque esigenza e a qualunque destinatario, parente o amico che sia. Inoltre, in questa 15a edizione il ricavato delle vendite delviene devoluto per sostenere la rinascita di, comune del bellunese flagellato dal maltempo.L’inaugurazione dei Mercatini di Natale il 1° dicembre apre le serrande di unassai variegato, ricco di, teatrini con protagonistie tanti, tantiricolmi di prodotti tipici natalizi (caldarroste, panini, trippe, waffel e naturalmente panettone e pandoro) e bevande calde per combattere il freddo (the, tisane, cioccolata calda e vin brulé), da sorseggiare nell’appositaconsegnata a tutti gli avventori, che la potranno poi portare a casa come ricordo della bella giornata.Colori d’Inverno è organizzato ogni anno dalColori d’InvernoPiazza IV Novembre - Follina ( Treviso ).1-2 e 8-9 dicembre 2018.dalle ore 9.30 alle ore 19.30.ingresso gratuito.mercatini di natale.contattare il Comitato organizzatore al tel. 339/8954331 o inviare una e-mail all’indirizzo colorinvernofollina@libero.it Dall’Autostrada A27 Venezia – Belluno occorre uscire a Vittorio Veneto nord in direzione Valdobbiadene; la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto dista più o meno 15 km dal paese, collegata da autobus di linea extraurbana; l’aeroporto di Treviso dista all’incirca 50 km, il “Marco Polo di Venezia” 70 km.Scopri tutti i mercatini di Natale del Veneto