Il presepe vivente a Castanea delle Furie

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Indubbiamente fra i migliori di tutta la, ilditestimonia una forte e incontrovertibile religiosità popolare che si riversa ogni anno rinnovata nel culto del Bambin Gesù.Ilnella frazione più isolata ma al contempo più affascinante diè un evento cui fa da deciso traino un allestimento presepiale mirato a trasformare il borgonella Betlemme di oltre duemila anni fa tra vicoli e vanedde propri di un villaggio dellaLa ricostruzione, ormai giunta alla XXXII edizione, è qualitativamente impressionante in virtù di una serie di contributi che rendono concreti gli sforzi organizzativi dell’, sostenuta da giovani volontari animati da uno spiccato senso di aggregazione e sentimento collettivo.Protagonisti del presepe sono le, interpreti che si muovono in una scenografia incastonata in un. Per una volta il tempo si ferma e consente ai visitatori di aggirarsi fra gli ambienti di un’antichità risorta, fra artigiani, odalische alla corte di Erode, legionari e pastori. Il percorso termina nella mangiatoia dove trova soggiorno la Sacra Famiglia, cuore e spirito della Natività.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiNatale con Gioia a Castanea - Presepe ViventeCastanea delle Furie (Messina).dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Chiuso il 28 e 31 dicembre e il 3 gennaio.26 dicembre e 1-6-7 gennaio ore 17:30-19:30;25-27-29-30 dicembre e 2-4-5 gennaio ore 18:30-19:30.gratuito. È gradita un'offerta libera.per maggiori informazioni contattare l’Associazione Giovanna d’Arco al tel. 380 1224132 (anche Whatsapp) o inviare una e-mail all’indirizzo info@giovannadarco.org pagina Facebook dedicata.giunti a Castanea delle Furie da Messina, si consiglia di trovare parcheggio in direzione Nord, SP per Massa San Giorgio – Spartà. Dopo il cartello di benvenuto su cui è scritto “Castanea”, proseguire per poco più di 1 km, oltrepassare la piazza principale del Santissimo Rosario e cercare parcheggio, dato che il presepe si trova a circa 300 metri.