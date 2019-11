Disney On Ice a Roma, le fiabe sul ghiaccio

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti degli spettacoli

La fiaba ditargatasbarca a Roma dal: quattro giorni di divertimento e di poesia al Palazzo dello Sport, per un totale di otto spettacoli da non perdere.inizialmente previste a Roma dal 5 all’8 dicembre 2019, ma i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date (per tutti i dettagli ed eventuali rimborsi rimandiamo al sito ufficiale, vedi link in fondo all'articolo).Disney on Ice non è una semplice esibizione di pattinaggio sul ghiaccio, ma unche coinvolge le protagoniste Anna ed Elsa, tra le eroine più amate deiDopo i tanti riconoscimenti ottenuti a livello internazionale,si presenta per la prima volta sul ghiaccio in versione integrale.Così le avventure di Anna, impegnata nel suo viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, che si nasconde fino a quando non riuscirà a usare tutti i suoi poteri, saranno il fulcro della narrazione dal vivo durante lo spettacolo.Nel corso dello show è possibile realizzare scatti fotografici a condizione che essi siano destinati a un utilizzo personale e non vengano effettuati con macchine professionali.Lo spettacolo dura circaed è concepito per le esigenze delle famiglie, con un intervallo di almeno un quarto d'ora.Nei giorni successivi Disney on Ice si sposterà a Milano al Mediolanum Forum di Assago, doveammalierà anche gli spettatori del capoluogo lombardo.: Frozen - Il Regno di GhiaccioPalazzo dello Sport, Roma.dal 16 al 19 gennaio 2020.16 gennaio ore 19:30.17 gennaio ore 20.18 gennaio ore 11:30 - 15:30 - 19:30.19 gennaio ore 11:30 - 15:30 - 19:30.biglietti da 28,75 euro, i bambini fino a 2 anni hanno diritto all'ingresso gratuito se non occupano posto a sedere. Sono previsti pacchetti famiglia -maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.