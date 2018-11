La Festa del Radicchio a Martellago

Informazioni utili, date e orari della sagra

È qui la festa? Sì, in quel dii tempi sono maturi per la 31a edizione dellaa marchio I.G.P., un prodotto agroalimentare che nel borgo in provincia di Venezia non può veramente mancare nelle tavole delle famiglie autoctone.La Festa del Radicchio va in scenapresso glidi Via Trento, ove si estende un’attrezzataper un totale diin prossimità di un fornitissimoil cui vasto menù comprende una lunga pletora diunite da un ingrediente sempre e comunque presente, il radicchio rosso. Esso viene impiegato nella preparazione di risotti, gnocchi, zuppe, pasticci e tacchinella farcita, e ancora involtini al radicchio, radicchio fritto e in Saor precedenti il gran finale dolce, il Radicchio di Martellago. Nella carta sono previste persino le. Ie lepossono essere tranquillamente prenotati evitando la fila.Nella sola giornata dell’, ovvero l’Immacolata, l’di Verona propone il suo eccezionale, mentre ilè la perla presentata dallaNelc’è spazio inoltre per moltissimi eventi collaterali, attività come ad esempio l’attesache vede in gara ca.impegnati a contendersi l’ambito premio di. Seguonoin compagnia deinonché lache anima il(ospite la cantante), al quale si sommano i tantie le. Viene inoltre premiato ilMostra del Radicchio TardivoImpianti Sportivi Comunali, Via Trento - Martellago (Venezia).29-30 novembre 2018, 1-2 dicembre 2018, dal 6 al 9 dicembre 2018 e dal 13 al 17 dicembre 2018 (riposo il 3-4-5-10-11-12 dicembre).feriali dalle ore 18.00 alle ore 24.00, festivi anche pranzo a partire dalle ore 12.00.ingresso libero, prezzi menù a seconda della scelta dei piatti; dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Happy Hour, un’ora di sconto 10% su cucina e pizzeria; dalle ore 22.00 alle ore 23.00 Happy Pizza, un’ora di sconto 20% sulla pizzeria.sagra.consultabile a questa pagina contattare la Pro Loco al tel. 041/5400400, whatsapp 338/2490275 o via e-mail all’indirizzo info@promartellago.it Dall’Autostrada A4 uscire a Mestre e proseguire sulla SS 245 fino a Martellago; la stazione di Maerne di Martellago è collocata sulla linea Trento – Venezia; da Venezia e Mestre partono autobus di linea extraurbana diretti al borgo; l’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia.Scopri i principali eventi del Veneto