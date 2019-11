Il Mondo di Babbo Natale e i suoi mercatini a Campi Bisenzio

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Babbo Natale viaggia in tutto il mondo, ma- ogni venerdì, sabato e domenica - farà sosta in Toscana Nella splendida cornice dellae neldi Campi Bisenzio sarà infatti allestito “”, un evento pensato soprattutto per i bambini, che avranno l’opportunità di conoscere l’omone vestito di rosso e di vivere così la magia del Natale.Ci si potrà aggirare nella divertentevisitando le stanze dove vive e trascorre il suo tempo: si passa dall’Ufficio Postale dove lavorano gli Elfi Postini tra meccanismi rotanti che catapultano le letterine in un grande sacco pronto per la partenza, alla sala da pranzo apparecchiata, ma ci sarà anche modo di visitare la sua stanza, con il grande lettone dove dorme, per finire poi alla sala del trono dove Babbo Natale attende i suoi ospiti per accoglierli sulle ginocchia e consegnargli l’In un’altra sala, la slitta con le renne è in attesa di partire per il viaggio notturno della Vigilia di Natale, ma la magia non finisce qui: si può infatti partecipare aldove, sotto la supervisione degli elfi, i bambini con i propri genitori possono costruire un gioco in legno che porteranno poi a casa assieme all’attestato di Elfo Falegname. Il laboratorio è a pagamento.Nell'area di Villa Montalvo gli adulti potranno passegguiare tra le casette del mercatino di Natale e fermarsi ad assaggiare il food tirolese, mentre altrisaranno allestitiI più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili del, assistere agli spettacoli e alle animazioni in compagnia di Minnie e Topolino, Elsa e i Minions, oppure scegliere di pattinare sullaallestita nella piazza centrale di Campi Bisenzio, mentre unpermette a tutti di muoversi tra le diverse tappe del Mondo di Babbo Natale.Se ti piace questo genere di iniziativa natalizia, leggi anche il nostro articolo sulle più belle Case e Villaggi di Babbo Natale in Italia Il Mondo di Babbo NataleVilla Montalvo e centro città a Campi Bisenzio, Firenze.dal 16 novembre al 22 dicembre 2019 ogni venerdì, sabato e domenica.dalle 10 alle 18:45 (Babbo Natale è in pausa pranzo dalle 13 alle 14:30).Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale ingresso 7 euro (12-64 anni)ridotto 6 euro (2-11 anni, over 65, forze armate, accompagnatori disabili)gratuito per disabili e maestre in gita scolastica.I biglietti comprendono tutto il programma:a Villa Mintalvo la Casa di Babbo Natale (sala del trono, Villaggio degli Elfi, slitta con renne);nel centro storico di Campi Bisenzio (ufficio postale, spettacoli e animazioni, spazio letterina e presepi).Non sono compresi nel biglietto il laboratorio del legno, il truccabimbi, il trenino e la pista di pattinaggio.Villa Montalvo si trova in via di Limite 144 ed è collegata dal Trenino di Babbo Natale al centro storico di Campi Bisenzio.