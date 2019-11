Il presepe galleggiante di Cernobbio

Informazioni utili, date e orari del presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il lago di Como sorprende per il proprio percorso di avvicinamento al Natale e un senso di spiritualità che vive e si alimenta nelle località a esso affacciate. Fra queste ama distinguersi, che l'inaugura il suo personaleLa notte del 24 dicembre, subito dopo la messa di mezzanotte, una folla di fedeli parte dallain fiaccolata alla volta della riva lacustre, dove laviene premurosamente sistemata all’interno della mangiatoia riprodotta nel contesto di un’esposizione presepiale sicuramente sui generis, una struttura galleggiante che pone in essere lafino alÈ una serata particolarmente sentita dai depositari della statua, gli istruttori della Invincible Diving, gli atleti della Canottieri Cernobbio e della ASD Cernobbio 2010, delegazioni sportive che al termine della cerimonia sono solite offrire a tutti i presentiben caldo.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia Presepe galleggianteRiva di Cernobbio sul lago di Como (Como).dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.tutti i giorni, presepe sempre aperto.ingresso gratuito.presepe.presepe sempre aperto 24/24h.Maggiori informazioni contattando contattare il comune di Cernobbio al tel. 031/343211 o sulla pagina Facebook del Comune.dall’autostrada A9 Como – Chiasso si esce a Como Nord e si prosegue sulla SS Regina.In treno bisogna scendere alla stazione di Como San Giovanni e raggiungere Cernobbio utilizzando la linea bus 6.Gli aeroporti di riferimento sono equidistanti dal paese, Milano Malpensa, Linate e Orio al Serio, da cui occorre arrivare a Milano e proseguire in treno fino a Como.