La Mostra di Orticolario a Cernobbio, Villa Erba

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Calendario delle aperture

Il parco scenografico di, un polmone verde che affaccia sulle acque delè la location perfetta per, la rassegna autunnale tutta dedicata alla natura e ai nuovi modi di vivere il giardino e il giardinaggio.Dopo due anni di sosta per la pandemia, la XII edizione di Orticolario è finalmente in programma dalL'evento clou della rassegna è il concorso, che prevede la progettazione e la realizzazione di giardini eispirate al tema dell’anno negli splendidi spazi del parco.Il vincitore si aggiudica il premio “”, realizzato in esclusiva dalla Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano; un premio unico, donato al vincitore per un breve periodo e poi esposto a Villa Carlotta afino all’edizione successiva.Ildi Orticolario per questa edizione è “Groncioli di fiaba”, ilè la “Fiaba” e laprotagonista il Bambù. L’è invece Chantal Colleu-Dumond, direttrice del, nella Valle della Loira, e del suo, evento di notorietà internazionale che accoglie paesaggisti e ideatori di giardini da tutti i continenti. A lei viene assegnato il premio “Per un Giardinaggio Evoluto” 2022.Oltre al concorso, Orticolario propone un’ampiaanche rari frutto della scelta di selezionati vivaisti nazionali e internazionali, installazioni d’arte, artigianato artistico e design, e ancora laboratori, passeggiate e spettacoli, eventi didattici e ludici per bambini e incontri culturali organizzati come sempre in una delle: Orticolario: Villa Erba, Cernobbio (Como).: dal 29 settembre al 2 ottobre 2022: ingresso 19 euro (acquistabile solo online in prevendita).Esistono anche diverse soluzioni di biglietti ridotti.Gratuito per diversamente abili e un accompagnatore (se previsto).Gratuito per bambini fino a 14 anni e tessere AEFI e UFI 2022 (con verifica all’ingresso).: mostra mercato.: giovedì 29 settembre ore 15-19;venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre ore 9-19.L’ingresso all’evento è consentito fino alle ore 18.Programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo in Lombardia, a circa 5 km daPer chi arriva da, A9 con uscita Lago di Como, dauscita Cernobbio Lago.Bus-navetta gratuito dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico.Un servizio di battelli-navetta gratuiti per e da Villa Erba è attivo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, con partenza da Como.