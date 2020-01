Il Mercatino dell'Antiquariato a Bogliasco

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una trentina di espositori è attesa aogni, giorno delegato a ospitare ilche si rinnova quale appuntamento di sostanza popolare in Piazza XXVI Aprile.Nel primo paese della Riviera di Levante in provincia dileoccupano i principali spazi del centro storico, esponendo per la vendita prodotti di categorie merceologiche care agli avventori e soprattutto legate alla vecchia arte del fare oggetti.Durante l'anno l'offerta e il tema della manifestazione si diversificano a seconda delle edizioni e gli articoli sono tra i più vari: c’èe uno stuolo diche si accostano ale al. Fumetti, vecchie riviste, giornali, scrigni e bauli in legno sono là ad attendere un nuovo proprietario, e così ricami, pizzi e monili.Molto di quanto è esposto riguarda il mondo dei, per cui questo pare un ottimo posto per centrare l’acquisto perfetto e l’affare gratificante spendendo poco e bene. Cartoline di un passato incorniciato, fotografie di un antico tempo immortalato, bigiotteria, giochi di una volta, suppellettili per abbellire la casa e persino del mobilio potrebbero fare proprio al caso di qualche visitatore in cerca di curiosità e memorabilia.Basta girare di bancarella in bancarella, rovistare, chiedere e comprare per contribuire alla riuscita di un mercatino che è anche di qualità, perché sui banchi compaiono talvoltadi gusto pregevole, i classici tasselli di unper i veri intenditori della manifattura più dettagliata e ambita dagli appassionati.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui i principaliMercatino dell’Antiquariato e dell’ArtigianatoPiazza XXVI Aprile, Bogliasco (Genova).il mercato si svolge la terza domenica del mese.19 gennaio;16 febbraio;15 marzo;19 aprile;17 maggio;21 giugno;19 luglio;16 agosto;20 settembre;18 ottobre;15 novembre;20 dicembre 2020.dalle 7:30 alle ore 19 circa.gratuito.per informazioni chiamare la Pro Loco al tel. 010/3470429.dall’Autostrada A12 si può uscire a Genova Nervi o a Recco per poi percorrere l’Aurelia fino a destinazione.La stazione di Bogliasco di trova sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia – Genova-L'aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova dista soltanto 23 km dalla località.