La Sagra della Costata Fiorentina a Seveso

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Attenzione: evento terminato!

Luglio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il periodo è quello che vede le vacanze già lì dietro l’angolo, il menù – a meno che voi non siate vegetariani – è una tentazione irresistibile, il clima è quello ricco di socialità di una mangiata in compagnia; larichiama a Seveso , in Brianza, negli ultimi due fine settimana di luglio (quest’annoe dal), con un mix di buona tavola e intrattenimento.L’appuntamento è al Centro Polifunzionale di viale Redipuglia. Vi aspetta uno spazio attrezzato per grandi tavolate, e un menù che propone una bella scelta alla carta: alla Sagra della Costata Fiorentina ci si può dedicare ai grandi classici della cucina toscana, a partire da saporite, per proseguire con pennette al crudo (dop della regione, ovviamente) o con un. Per semplificare la scelta, potete affidarvi ai due menù formula prezzo fisso: uno con al centro la, l’altro con la sua parente prossima, laPiatti robusti, certamente. Per aiutarvi a smaltire si alternano sul palco della Sagra della Costata Fiorentina, sia il venerdì che il sabato sera,; e se siete venuti per una scampagnata in famiglia, approfittatene per lasciare i ragazzi a briglia sciolta sulla grande struttura gonfiabile, accessibile per tutta la serata. Proprio di fronte, potete allontanarvi e fare quattro passi nel, deliziosa area naturale, interamente riallestita e riforestata, simbolo della Seveso rinata dopo la celebre fuga di diossina del 1976.: Sagra della Costata Fiorentina: Seveso ( Monza e Brianza): gli ultimi due weekend di luglio, quest’anno dal 20 al 22 e dal 27 al 29 luglio 2018: non disponibile: degustazione a pagamento: sagra enogastronomica: tel. 392 7496820: ci troviamo 25 km a nord di Milano, sulla SP35 Milano-Meda (l’uscita 11 è a 1 km da viale Redipuglia). Trasporto pubblico: fermano a Seveso i treni del servizio suburbano milanese Trenord, linee S2 (per Mariano Comense) e S4 (per Lentate).Scopri tutte le sagre della Lombardia