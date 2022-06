La Sagra della Bistecca a Pieve Fosciana, Lucca

La sfida dei 2 kg

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se amate le gustose bistecche al sangue cotte sulla brace e le sfide gastronomiche, non potete perdere lain programma il, in provincia diI luoghi della sagra sono quelli della Garfagnana che evocano subito il ricordo dell’amata fiorentina, e proprio qui si rinnova ogni anno una, osso escluso, da consumareaccompagnando il tutto con due contorni a scelta. Cosa si vince? Il pasto gratis…ma non pensiate sia così semplice.Da quando è stata inventata la sfida nel lontano 2011, ben 432 persone ci hanno provato e solo 96 hanno raggiunto l’obiettivo; tra le tante curiosità segnaliamo che il detentore del record di velocità è Alessio Valtriani (12 minuti e 28 secondi), che nel 2018 ha battuto il precedente record di Emanuele Piria (13 minuti e 24 secondi registrato nel 2013); il più fortunato partecipante è stato Emiliano Falciani che ha ingoiato l'ultimo boccone allo scoccare dell’ora (2012) e l’unica donna a riuscire nell’impresa è stata Chiara Daveri di Cascina (2016).Per il resto non vi resta che tentare anche voi o lasciarvi solo divertire da queste serate dellaricche di buon vino, musica dal vino e carne succulenta.: Festa della Bistecca: impianti sportivi di Pieve Fosciana (Lucca).: 18-19-20-21-25-26-27-28 agosto 2022.: ingresso libero.La sfida dei 2 kg costa 80 euro (chi vince mangia gratis).: sagra gastronomica.dalle ore 19:30 alle 22:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo in, circa una cinquantina di chilometri a nord di Lucca; da qui è possibile raggiungere Pieve Fosciana seguendo la SS12 e poi la SR445.