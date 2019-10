La Festa del Vino Novello a Bardolino

Informazioni utili, date e orari della festa

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Quella che si svolge nell’ariosadel borgo di Bardolino corrisponde a una vera festa enogastronomica ad hoc, che risuona nella provincia di Verona come un imperdibile evento atteso ogni anno.L'appuntamento è per l', palcoscenico e riflettori sono tutti per la, il nettare di Bacco che scorre nelle vene di un paese estremamente orgoglioso dei prodotti nostrani di cui il Bardolino rappresenta l’assoluta punta di diamante insignita nel 1987 dell’ambito, la Denominazione di Origine Controllata.A presentare questa prelibatezza tutta da sorseggiare sono le, pronte a celebrare in pompa magna un vino ideale anche per il palato più fine e pretenzioso, dal colore rosso rubino chiaro il cui profumo inconfondibile sa inebriare senza pungere.La Festa del Vino Novello è a Bardolino l’occasione di assaporare un fermentato fresco (secondo, che consiste nel saturare con anidride carbonica grappoli d’uva accumulati in grossi contenitori d’acciaio e lasciati a riposare per ca. tre settimane fino al compiersi della fermentazione intracellulare), lievemente acidulo, talvolta frizzante ed esponente di tutte quelle caratteristiche appartenenti alla selezione di uvaggi di corvina, molinara e rondinella.Glidella manifestazione accostano la goduriosa etichetta ad alimenti a essa perfettamente abbinabili e in grado di esaltarne il gusto, parliamo diche sono le figlie naturali dell’autunno.Le cantine presenti saranno posizionate all’interno del simbolo della kermesse enogastronomica, la gigantesca botte troneggiante al centro della piazza. In contemporanea il(affacciato sullo splendido Lago di Garda ) accoglie i food truck del festival del cibo di strada accompaganti da spettacoli degli artisti di strada e dalla musica.La Festa del Vino Novello è organizzata dalla, specializzata in turismo locale e promozione di eventi.Festa del NovelloPiazza del Porto e Lungolago Cornicello, Bardolino (Verona).1-2-3 novembre 2019.gratuito.sagra enogastronomica.dalle ore 11 alle 22.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Fondazione Bardolino Top, al tel. 045/6212586 o sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada A22 uscire ad Affi e seguire le indicazioni; la stazione più vicina è a Peschiera del Garda, distante più o meno 10 km dal paese e collegata da autobus extraurbani.L’aeroporto “Valerio Catullo" di Verona si trova a 30 km dalla località.