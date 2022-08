La Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Nella frazionedel bel borgo di, in provincia di, si organizza la più antica fiera venatoria e ornitologica di tutto il; stiamo aprlando della, conosciuta anche con il nome di, che va in scenaIl giorno di riferimento per la sagra è come tutti gli anni l’, che coincide con la Natività di Maria e apre la stagione venatoria. La fiera è infatti frequentata da sempre da cacciatori e da agricoltori che arrivavano qui per acquistare attrezzi e animali da cortile.Per tutta la durata della Sagra dei Osei ristoranti epropongono piatti della tradizione come, in abbinamento con i migliori vini locali. Gli spettacoli serali si svolgono al coperto e sono gratuiti.: Sagra dei Osei, o Sagra de Sisàn: Lungolago Palafitte, Cisano di Bardolino (Verona).: dal 7 al 12 settembre 2022.: ingresso libero.: fiera e sagra gastronomica.: giovedì, venerdì e lunedì apertura mostra mercati alle ore 18;sabato e domenica dalle ore 8.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.: per raggiungere Bardolino è sufficiente seguire la A22 con uscita Rovereto Sud per chi arriva da nord; da sud uscita Affi.